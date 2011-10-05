12 میلیون متر مکعب آب در مخازن کشور ذخیره شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عطارزاده شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز بهره برداری از پروژه تهیه و نصب تجهیزات بهبود کیفیت آب، دستگاه تولید و تزریق ازن، گفت: ارتقا و بهره برداری از ذخایر آب بسیار مهم است زیرا از دست دادن این ذخایر به سختی قابل جبران و یا جبران آن غیر ممکن است.

وی ادامه داد: ازجمله فعالیتهایی که در راستای حفاظت از این ذخایر انجام شده رکورد بی نظیری است که طی یک سال گذشته در بحث ساخت مخازن آب به دست آمد و به طور یقین این روند ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاکید کرد: یکی از مباحث دیگر در ارائه آب شرب توجه به کیفیت آن است که در استان فارس تلاشهای فراوانی در این راستا صورت گرفته است.

عطارزاده یادآور شد: طی چند سال گذشته مسئولان آب استان فارس تلاشهای فراوانی را انجام داده اند که ثمره این زحمات این است که مردم استان تاکنون متوجه کمبود آب در فارس نشدند.

خشکسالی فارس همچنان ادامه دارد

در ادامه این مراسم مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس با اشاره به وضعیت استان گفت: در سال آبی گذشته با متوسط 258 میلی متر برای چهارمین سال متوالی با 18 درصد کاهش بارندگی بلند مدت مواجه شدیم که نشان از ادامه خشکسالی در فارس دارد.

رضا دهقان تصریح کرد: دشتهای فارس دچار افت شدید ذخایر هستند و هر ساله به طور متوسط سطح آب در دشتهای استان فارس یک متر کاهش می یابد و در بحث آب رودخانه ها نیز از 66 تا 100 درصد کاهش داشته است.

وی یادآور شد: این خشکسالی و کمبود آب در استانهای دیگر نیز وجود دارد ولی به دلیل کشاورزی بودن فارس خشکسالی بیشتر نمایان می شود.

پروژه تهیه و نصب تجهیزات تولید و تزریق ازن با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال افتتاح شد.