رسانه ها نقش مهمی در کاهش جرائم و فرهنگ سازی در جامعه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم علیزاده در نشست با اصحاب رسانه ها هدف عمده هفته ناجا را ارتباط بیشتر با مردم و نخبگان، مسئول سازی سایر دستگاه ها و مشارکت آنان در ایجاد امنیت و افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه امنیت دانست.

وی افزود: در هفته نیروی انتظامی تلاش ناجا برای تقویت حوزه های پیشگیری و عبور از برخورد صرف با معلول است که با افزایش میزان مشارکت دستگاهها و مردم در تولید امنیت و ایجاد احساس امنیت، تحقق می پذیرد.

سردار علیزاده ادامه داد: همه نهادهای تاثیر گذار به ویژه اصحاب رسانه و اهل قلم در این ایام می توانند با تلاش حداکثری در ایجاد فرهنگ سازی و کاهش وقوع جرایم اقدامات پیشگیرانه مناسب و مستمر داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با حداکثر ظرفیتها در هفته ناجا سه هدف عمده ارتباط بیشتر با مردم و نخبگان، مسئول سازی سایر دستگاه ها و مشارکت آنها در ایجاد امنیت و افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه امنیت تحقق یابد.

سردار علیزاده تعمیق و توسعه امنیت جامعه محور توسط سطوح مختلف جامعه به منظور تولید امنیت پایدار و فراگیر را از اهداف مورد نظر دانست و گفت: امنیتی که با دخالت و مشارکت مردم در پیشگیریهای اجتماعی و انتظامی ایجاد می شود از ماندگاری و پویایی مطلوبی برخوردار است.

وی ایجاد رابطه حداکثری با مراجع و دستگاههای دولتی، سازمانهای هدف و رسانه ها را به منظور بهره گیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی آنها و مشخص شدن سهم هر یک از دستگاهها در امنیت و آرامش جامعه و رشد توسعه برنامه های آموزشی با هدف پیشگیری اجتماعی را از دیگر اهداف هفته ناجا برشمرد.

فرمانده انتظامی استان لرستان ارتقای فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی، تعامل و ارتباط هر چه بیشتر با مراکز علمی و پژوهشی در راستای اجرای ماموریتها، تعالی رفتار و توجه به تربیت کارکنان و معرفی پلیس فتا به مردم را از دیگر برنامه های ناجا عنوان کرد.

سردار علیزاده برنامه های هفته ناجا را در دو رویکرد درون و برون سازمانی خلاصه کرد و افزود: در رویکرد درون سازمانی، نیروی انتظامی به دنبال رسیدن به پلیس حرفه ای، با اخلاق و به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان موتور اصلاح کننده همراه با رحمت و رافت است.