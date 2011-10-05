افشای طرح ترور حامد کرزای؛ جزئیات و ماهیت طراحان ترور

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، سازمان امنیت ملی افغانستان از انهدام یک شبکه تروریستی که قصد ترور حامد کرزای را داشتند، خبر داد.



"لطف الله مشعل" سخنگوی سازمان امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت : این شبکه شش نفری که رهبری آن را یک استاد دانشگاه پزشکی کابل برعهده داشت، به اتفاق چهار دانشجو و همکاری یک نفر از محافظان حامد کرزای پس از فراگیری آموزشهای لازم در مراکز قبایلی پاکستان طرح بزرگی را برای ترور کرزای و حملات در مناطقی از کابل آماده کرده که موفق به اجرای آن نشدند و از سوی پلیس دستگیر شدند.

مشعل افزود : برای اجرای این طرح به کمک مالی شبکه القاعده برای این افراد در یکی از بانکهای خصوصی افغانستان یک حساب بانکی ایجاد و مبلع ۱۵۰ هزار دلار واریز شده بود.



بر اساس گفته های رئیس واعضای این شبکه، آنان با شبکه تروریستی حقانی در پاکستان در ارتباط بودند و سازمان دهی این اقدام از سوی آن گروه در پاکستان و به همکاری و اجرای اعضای این شبکه انجام می شد.



به گفته رئیس این شبکه، آنها در نظر داشتند عملیاتهایی را علیه برخی از مراکز اقامت اتباع خارجی و برخی دفاتر سازمانهای بین المللی کابل طراحی و اجرا کنند.



گفتنی است از زمان به قدرت رسیدن حامد کرزای در افغانستان، وی چهار بار در مناطقی از افغانستان هدف سوء قصد قرار گرفت که جان سالم به در برد و این طرح توطئه، اولین برنامه از قبل تعیین شده به شمار می رود که تمام اعضای آن توسط نیروهای امنیتی افغانستان پیش از اجرای طرح بازداشت شدند.

رهبری این شبکه تروریستی را یکی از استادان دانشگاه کابل با همکاری یکی از محافظان حامد کرزای برعهده داشته است.