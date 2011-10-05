رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با استاندار قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر علی زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان که به منظور بررسی نحوه برگزاری مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی کشور به قزوین سفر کرده، عصر چهارشنبه با حضور در استانداری قزوین با عجم دیدار و گفتگو کرد.

زنگی آبادی در این دیدار گفت: قزوین در رشته دوچرخه سواری به ویژه رشته کوهستان ظرفیت بالایی دارد و قهرمانان نامی کشور در این بخش همگی از استان قزوین هستند که امیدواریم با حمایت بیشتر استاندار شاهد رشد بیش از پیش این رشته در قزوین باشیم.

احمد عجم استاندار قزوین نیز ضمن اعلام آمادگی برای حمایت از رشته با نشاط دوچرخه سواری، اظهارداشت: ورزش همگانی و قهرمانی استان به واسطه تلاش مدیرکل ورزش و جوانان استان وضعیت مناسبی دارد و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری می تواند کمک بسزایی در سلامت و نشاط جامعه ایفا کند.

وی گفت: استان قزوین به واسطه اقلیم مناسب می تواند مرکز منطقه ای برای ایجاد پایگاه تور دوچرخه سواری شود.

علی محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان هم ضمن تقدیر و تشکر از استاندار به واسطه حمایت از ورزش استان از برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت دوچرخه سواری با همکاری فدراسیون دوچرخه سواری به منظور برگزاری و میزبانی مسابقات بین المللی دوچرخه سواری یادواره مرحوم ابوترابی نکاتی را بیان داشت.

گنجی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان هم از ظرفیت بالای استان در رشته دوچرخه سواری به واسطه داشتن اقلیم مناسب و همچنین قهرمانان متعدد در رشته کوهستان خبر داد و اظهارداشت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطره سردار آزادگان مرحوم ابوترابی مسابقاتی امسال برگزار شده که از سال آینده این مسابقات در سطح بین المللی در قزوین برگزار خواهد شد.

گنجی در ادامه از کارهای صورت گرفته توسط شهرداری قزوین در جهت توسعه ورزش دوچرخه سواری گزارشی ارایه کرد.

در پایان به پیشنهاد محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص ایجاد پیست سرپوشیده دوچرخه سواری در قزوین، مقرر شد مطالعات اولیه احداث این پیست انجام شود.