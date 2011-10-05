تصادفات جاده های روستایی گلستان 20 درصد بالاتر از حد کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد اسفندیاری عصر چهارشنبه در حاشیه برنامه های هفته ناجا در گرگان افزود: 61 درصد تلفات ناشی از تصادفات در گلستان در پنج ماه اول سال جاری در جاده های فرعی و روستایی رخ داده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور افزود: 61 درصد تلفات ناشی از تصادفات در جاده های فرعی و روستایی است، این آمار درحالیست که این میزان در کشور 40 درصد است.

وی عنوان کرد: حجم بالای تصادفات و تلفات جاده ای مسئولیت دستگاه های اجرایی و مرتبط را بیشتر کرده است.

سرهنگ اسفندیاری تاکید کرد: کار باید به سمت جاده های روستایی برود و برای کاهش این میزان تلفات و حوادث اقدام شود.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور عنوان کرد: با رفع نقاط حادثه خیز و یا آسفالت معابر روستایی می توان امنیت نسبی را ایجاد کرد.

وی یادآورشد: اجرای "راهدار محله" از جمله طرح هایی است که می تواند در کاهش میزان تلفت نقش اساسی داشته باشد و راهداران محله پل ارتباطی بین پلیس و روستا هستند.

سرهنگ اسفندیاری بیان داشت: راهدارن محله باید به آموزشهای لازم درباره استفاده از وسایل نقلیه و ضوابط ترافیکی در روستاها بپردازند.