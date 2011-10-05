شمار دقیق جانباختگان حادثه برق گرفتگی گرگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد مقسمی شامگاه چهارشنبه در تشریح این حادثه گفت: بر اثر حادثه برق گرفتگی پنج عضو یک خانواده شامل پدربزرگ، مادر و سه فرزند جانشان را از دست دادند.

وی اظهار داشت: متاسفانه پنج عضو یک خانواده به دلیل پیش پا افتاده جانشان را از دست دادند که این امر می تواند زنگ هشداری باشد.

وی به بازدیدش از محل حادثه اشاره و اضافه کرد: مکان حادثه یک حمام نیمه کاره بود که برق رسانی سیار به آن شده بود.

مقسمی بیان داشت: در چند نقطه سیمها به هم متصل شده بود و بر اثر برق گرفتگی این حادثه رقتم خورد.

وی عنوان کرد: درباره علل دقیق این حادثه شرکت برق و دستگاههای ذیربط بهتر می توانند نظر دهند.

مقسمی یادآورشد: پس از اطلاع رسانی از این حادثه به محل حادثه رفتم ولی چون زمان زیادی گذشته بود هیچ علائم حیاتی در سانحه دیدگان دیده نمی شد.

این حادثه شامگاه چهارشنبه در روستای قرق گرگان رخ داد.