به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی در پایان دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و فلسطین افزود: در مورد این بازی نمی توان زیاد صحبت کرد. یک بازی تدارکاتی آسان برای ما بود که خوشبختانه پرگل پشت سرگذاشتیم. فلسطین در نیمه اول تمام انرژی خود را گذاشت تا گل نخورد و در نیمه دوم به دلیل تحلیل قوای بدنی بازیکنن این تیم خیلی راحت برنده شدیم.

وی با ابراز خرسندی از برتری تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل فلسطین خاطرنشان کرد: ما برای اینکه نقاط ضعف و قوت تیم ملی مشخص شود باید با تیم های بزرگتر بازی کنیم ظاهرا تلاش هایی برای انجام بازی دوستانه با تیمی قوی تری از فلسطین صورت گرفته اما در نهایت با بازی مقابل این تیم به مصاف بحرین می رویم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قطعا کادر فنی تیم ملی باید پاسخگوی دیدار دوستانه تیم ملی مقابل فلسطین باشد اما باید توجه داشته باشیم تیم ما برای بازی سخت مقابل بحرین محک آنچنانی نخورد.

کریمی از اهمیت دیدار مقابل بحرین یاد کرد و گفت: این سه امتیاز دیدار مقابل بحرین برای ما خیلی مهم است و با پیروزی در این بازی شانس صعودمان بیشتر می شود.

وی در ادامه افزود: طبیعتا ما هم می خواهیم در ایران با تیم های قوی بازی کنیم اما متاسفانه طی 5-6 ماه گذشته تیم ملی فقط دو بازی خوب مقابل روسیه و برزیل داشته که آن هم در خارج از ایران بوده است ای کاش شرایطی فراهم شود که با تیم های خوب در ایران بازی کنیم. مانند روزی که با آلمان در تهران بازی کردیم.

وی افزود: در این بازیهای دوستانه اگر ببازیم هم مهم نیست چرا که نقاط ضعف تیم ملی پیدا می شود و نقاط قوت ما بیشتر می شود.

کریمی با ابراز امیدواری از اینکه با حمایت تماشاگران تیم ملی بحرین را شکست دهد گفت: من هم می دانم مردم توقع دارند تیم ملی خیلی راحت قطر، بحرین و اندونزی را شکست دهد و به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند اما طرفداران فوتبال باید بدانند فوتبال مثل سابق نیست که تیم های قدرتمند از پیش برنده باشند. همین تیم فلسطین در بازی امروز یک نیمه ما را اذیت کرده و خیلی سخت گل خورد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بحرین به پیروزی دست یابد گفت: همه سعی و تلاش خود را می کنیم که در بازی مقابل بحرین برنده شویم حتی اگر این اتفاق هم نیفتاد مشکلی نیست و تیم ملی شانس زیادی برای صعود به مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی خواهد داشت.

کریمی در واکنش به خبرنگاری که گفت کریمی نسبت به گذشته تغییر کرده است گفت: من نمی دانم منظور شما از این صحبت چیست؟ شما اولین نفر و آخرین نفری نیستید که این سئوال را می پرسید اما من همان کریمی سابق هستم و هیچ تغییری نکرده ام. فکر نمی کنم شش ماه بازی نکردن در آلمان تاثیری در رفتار و بازی من داشته باشد.

وی تصریح کرد: من قبل از اینکه به آلمان بروم نیز تمرین می کردم و آمادگی خوبی داشتم البته قبول دارم از نظر بدنی شرایطم متفاوت تر از گذشته شده اما از نظر اخلاقی همان کریمی سابق هستم.