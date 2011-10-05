دیدار با فلسطین فشار لازم را به بازیکنان نیاورد/ مهم نیست چه کسی کاپیتان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برتری 7 بر صفر این تیم مقابل فلسطین افزود: در این بازی دوستانه کارهای تاکتیکی که مربیان مد نظر داشتند به خوبی مرور شد. فکر می کنم یک بازی دوستانه مفید برای ما قبل از دیدار مقابل بحرین بود اما فلسطینی ها آنطور که باید و شاید به ما فشار نیاوردند و فقط خیلی خوب گل زدیم.

وی افزود: در این بازی دوستانه مقابل فلسطین 45 دقیقه بازیکنان اصلی بازی کردند و در نیمه دوم دیگر بازیکنان که کمتر فرصت بازی پیدا کرده بودند به زمین آمده بودند این مسئله در دیدار های دوستانه طبیعی است و در تمام دنیا مربیان در بازیهای تدارکاتی بازیکنانی که کمتر از آنها استفاده شده است را به بازی می فرستند. تیم ملی فقط برای یازده بازیکن نیست و 23 بازیکن دارد که همه آنها باید به موقع مورد استفاده قرار گیرند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز امیدواری از برتری این تیم مقابل بحرین یاد کرد و گفت: ما برای اینکه صعودمان به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعی شود نیاز به پیروزی در این بازی داریم با توجه به حساسیتی که نسبت به دیدار ایران مقابل بحرین وجود دارد و انگیزه و علاقه مردم قطعا همراهی هواداران را در آن بازی خواهیم داشت و به نتیجه لازم می رسیم.

وی با تاکید بر اینکه مهم نیست کاپیتان تیم ملی چه کسی باشد گفت: در بازی دوستانه مقابل فلسطین بدنبال این نبودیم که حریفمان بازی اش شبیه به بحرین باشد. تیم ما نیاز به هماهنگی بیشتر داشت و فکر می کنم خواسته های مربیان در بازی با فلسطین محقق شد.