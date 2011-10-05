به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان که به عنوان بهترین بازیکن دیدار دوستانه تیم ملی ایران و فلسطین انتخاب شد در پایان این بازی گفت: یک بازی تدارکاتی خوب را پشت سر گذاشتیم. در نیمه اول این بازی عملکرد خوبی داشتیم اما توپهایمان گل نشد. خوشبختانه در نیمه دوم با توصیه مربیان شرایط تیم بهتر شد و شش گل دیگر به ثمر رساندیم.

وی در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل بحرین در هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا گفت: همیشه بازی با بحرین حساس است امیدوارم در این بازی مثل دیدار دوستانه مقابل فلسطین خوب بازی کنیم و 3 امتیاز را کسب کنیم.

جواد کاظمیان مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان نیز با ابراز خرسندی از برتری این تیم مقابل فلسطین گفت: خدا کمک کرد و با توجه به عملکرد خوبی که در اردوی اخیر تیم ملی داشتم باز هم به بازی دعوت شدم خدا را شکر می کنم که بعد از یکسال و نیم برای تیم ملی بازی کردم و توانستم گل بزنم.

وی دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین را محکی خوب برای تیم ملی خواند و گفت: امیدوارم در بازی سختی که مقابل بحرین داریم تماشاگران برای همراهی تیم ملی به ورزشگاه بیایند تا آن بازی سخت را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

کاظمیان با عذرخواهی از هواداران پرسپولیس گفت: بابت حرف‌هایی که در پایان دیدار پرسپولیس و صبای قم زدم از هواداران عذرخواهی می‌کنم قبول دارم کارم درست نبود. متاسفانه احساساتی شدم و حرف‌هایی زدم که فکر نمی کنم آنقدری که بزرگش کردند بوده باشد متاسفانه بدنبال حرف هایی که من زدم خبر اخراج مرا مطرح کردند که به هیچ عنوان درست نیست من بر علیه تیم صحبت نکردم اظهاراتی داشتم که جریمه اش نهایتا محرومیت یک یا دو جلسه ای از حضور در تمرینات و یا بازی بود نه اخراج از تیم من کاری نکرده ام که بخواهند اخراجم کنند متاسفانه برخی ها شیطنت کردند و مطالبی را عنوان کردند که به هیچ عنوان درست نبود.

کریم انصاریفرد مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان نیز بازی مقابل فلسطین را مطلوب توصیف کرد و گفت: بازی تدارکاتی خوبی قبل از دیدار با بحرین داشتیم و تیم به هماهنگی و انسجام خوبی پیش از این بازی رسید.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده حمایت هواداران از تیم ملی گفت: امیدوارم در بازی مقابل بحرین بهتر از این بازی کنیم و با پیروزی مقابل این تیم به صدرنشینی خود درگروهمان ادامه دهیم.

وی از دشواری دیدار مقابل بحرین یاد کرد و گفت: شرایط تیم خوب است. من هم به مانند دیگر بازیکنان وضعیت خوبی دارم اما در نهایت این کارد فنی تیم ملی است که تصمیم می گیرد چه کسی بازی کند.

وی برتری پرگل مقابل فلسطین را عاملی تعیین کننده برای افزایش روحیه بازیکنان قبل از بازی مقابل بحرین خواند و گفت: ما با برتری مقابل بحرین به روند پیشرفت تیم ملی ادامه می دهیم و صعودمان را به مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی قطعی خواهیم کرد.

هادی عقیلی مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان از اظهار نظر در خصوص عملکرد مدافعان تیم ملی در دیدار مقابل فلسطین خودداری کرد و گفت: من نباید در این خصوص نظر بدهم اما فکر می کنم تیم ما در کل مقابل فلسطین خوب بازی کرد.

وی با یادآوری اینکه عملکرد تیم ملی در نیمه دوم دیدار مقابل فلسطین بهتر از نیمه اول این بازی بوده است افزود: تیم ما مقابل بحرین قطعا متفاوت از بازی مقابل فلسطین خواهد بود و در آن بازی که با حضور پررنگ تماشاگران برگزار می شود به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت..

این مدافع ملی پوش که در بازی مقابل فلسطین فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد گفت: قطعا هر مربی دوست دارد تیمیش با تیم های قوی بازی کند اما ظاهرا برای دیدار دوستانه قبل از دیدار با بحرین تیمی بهتر از فلسطین پیدا نشده بود فکر می کنم تیم ملی در این مسابقه به آنچه که مربیان می خواستند رسید.

پژمان نوری هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان نیز در خصوص دیدار دوستانه این تیم مقابل فلسطین که به برتری 7 بر صفر ملی پوشان فوتبال کشورمان انجامید گفت: این بازی تمرین خوبی برای دیدار مقابل بحرین بود و بازیکنان تیم ملی کارهای تاکتیکی مورد نظر مربیان را به خوبی مرور کردند.

وی با ابراز تاسف از امتیازی که تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار مقابل قطر ازدست داده است افزود: تیم ما در آن مسابقه از فرصت های گلزنی خود به خوبی استفاده نکرد و در بازی مقابل فلسطین بازیکنان تیم ملی به خوبی گلزنی را تمرین کردند.

وی افزود: زدن گل اول به تیمی چون فلسطین که در نیمه اول تدافعی بازی می کرد کار دشواری بود خوشبختانه ما در دقایق پایانی نیمه اول به این تیم گل زدیم همین مسئله کار ما را در نیمه دوم آسانتر کرد.

وی در پایان احساس خود از این که در نیمه دوم کاپیتان تیم ملی شده است را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: همیشه به این فکر می کردم که روزی کاپیتان تیم ملی شوم و این اتفاق رقم خورد.

دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل فلسطین که شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد به برتری 7 بر صفر شاگردان کارلوس کی روش انجامید.

تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار با بحرین در هفته سوم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی آماده می کند. این بازی ساعت 19 و 30 دقیقه روز سه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.