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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۳:۲۴

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تاکید نامزدهای ریاست جمهوری مصر بر انتقال قدرت تا 20 آوریل 2012

تاکید نامزدهای ریاست جمهوری مصر بر انتقال قدرت تا 20 آوریل 2012

رسانه های عربی لحظاتی پیش از درخواست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر برای انتقال قدرت از شورای نظامی حاکم بر این کشور به یک دولت منتخب برخاسته از انتخابات، تا 20 آوریل سال آینده میلادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مصری، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر با وضع یک جدول زمان بندی برای انتقال قدرت در روز 20 آوریل سال آینده میلادی بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاکید کردند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز در نشستی در قاهره، جدول زمان بندی برای انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت غیر نظامی و منتخب را وضع کردند.
 
این جدول پیشنهادی تصریح می کند که انتخابات پارلمانی در 28 نوامبر 2011 و در سه مرحله برگزار شود و پس از آن انتخابات مجلس شورا در فاصله بین پنجم ژانویه 2012 تا 30 همان ماه برگزار شود.

این نامزدها در طرح خود پیشنهاد کرده اند ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری از پنجم فوریه آتی آغاز شود و انتخابات ریاست جمهوری اول آوریل سال آینده برگزار شود تا اداره کشور به یک رئیس جمهوری منتخب و با اختیارات قانونی بر اساس قانون اساسی در روز 20 آوریل 2012 واگذار شود.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر با وضع یک جدول زمان بندی برای انتقال قدرت در روز 20 آوریل سال آینده میلادی بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، عمرو موسی به اعلام جدول زمان بندی انتخابات از سوی نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کرده است.
کد مطلب 1425639

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