شهرداری درصدد احیای باغ شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین گفت: اجرای سریع طرح جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی، اجرای پارک بهشت عدن ( کوهستان)، طرح توسعه چهار برابری پارک ایل گؤلی، پارک بزرگ تبریز، توسعه پارک ها و بوستان های محلی، تملک باغات لاله، چایکنار، رواسان و نیز اجرای طرح کاشت یک میلیون درخت و نهال در فضاهای خالی شهر از مهم ترین و اثربخش ترین اقدامات شهرداری تبریز در حوزه فضای سبز طی سال های گذشته بوده است.

وی افزود: با اجرای این طرح ها شهرداری تبریز موفق شد سرانه فضای سبز تبریز را از هشت متر در سال 84 به 12 متر در حال حاضر افزایش دهد.

نوین در ادامه تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز شهری تبریز به 15 متر مربع در افق برنامه تبریز 90 را هدف اصلی شهرداری اعلام و بیان کرد: با احداث 30 پارک و بوستان محله ای جدید در سال جاری، تداوم جنگل کاری عون بن علی و پارک کوهستان این هدف محقق خواهد شد.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره برداری از 600 میلیارد پروژه عمرانی همزمان با هفته دفاع مقدس در روزهای گذشته، تاکید کرد: شهرداری تبریز در ادامه افتتاح و بهره برداری های مناسبتی خود از طرح های عمران شهری، افتتاح چندین پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی شامل بهره برداری از تندیس سرداران شهید، افتتاح و مسیرگشایی چندین خیایان، آماده سازی کوی فرشته، بهره برداری از مرکز خرید الماس تبریز، ساختمان شماره دو منطقه 9، مجتمع تجاری صدرا، باند کندرو مقابل کارخانه تراکتورسازی، ساختمان اداری منطقه سه و چندین پروژه عمرانی دیگر را به همین مناسبت افتتاح و مورد بهره برداری قرار داد.

نوین در ادامه سخنان خود تلاش برای افزایش نشاط در بین شهروندان را اولویت اصلی شهرداری اعلام و بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر شهرداری تبریز با اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی خدماتی و فرهنگی در سطح شهر تبریز موجبات رضایت مندی شهروندان عزیز را فراهم کرده است.

وی در ادامه سخنان خود از حمایت های شهروندان در اجرای پروژه های شهر تبریز قدردانی کرد.