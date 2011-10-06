اختصاص خوابگاه به دانشجویان دانشگاه تبریز/ خوابگاهها تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوید گفت: برای تجهیز خوابگاههای دانشگاه تبریز اعتباری نزدیک به دو میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون شش هزار و 400 نفر در خوابگاههای این دانشگاه جایابی شده اند که از این تعداد سه هزار و 300 نفر در خوابگاههای پسران و سه هزار و 100 نفر در خوابگاههای دختران ساکن شده اند.

نوید افزود: از این تعداد همچنین دو هزار و 520 نفر از دانشجویان دختر در مجتمع خوابگاهی شهدا و 580 نفر از دانشجویان جدیدالورود در خوابگاههای خودگردان اسکان یافته اند.

نوید همچنین به تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی این دانشگاه جهت ارایه خدمات برای سالتحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: این تعمیر و تجهیز انجام شده شامل کلیه بخشهای خوابگاههای دانشجویی از جمله قرائتخانه ها، سایتها و نمازخانه ها بوده که طی مدت دو ماه انجام شده است.

وی ادامه داد: تجهیزات خریداری شده شامل لوازم موردنیاز خوابگاهها از جمله میز و صندلی، یخچال، موکت و ... بوده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره به سایر خدمات ارایه شده برای دانشجویان این دانشگاه افزود: روزانه نزدیک به 17 هزار پرس غذا در بین دانشجویان این دانشگاه در سه نوبت صبحانه، نهار و شام در پنج مکان شامل سلف مرکزی خواهران، خوابگاه شهدا، دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر، خوابگاه ولیعصر و خوابگاه شهرک امام(ره) طبخ و توزیع می شود.

به گفته وی ارائه سالانه بیش از 27 هزار سرویس ایاب و ذهاب از خوابگاههای پسران واقع در شهرک امام(ره) و ولیعصر(عج) و همچنین ارائه سرویس به دانشجویان دختر در هر پنج دقیقه از خوابگاههای دانشجویی آنان به طرف سایت اصلی دانشگاه تبریز از جمله دیگر این خدمات است که برای رفاه حال دانشجویان از سوی این دانشگاه ارائه می شود.

نوید با اشاره به سایر خدمات رفاهی برای دانشجویان ساکن خوابگاههای این دانشگاه به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در این راستا دانشجویان دختر مجتمع خوابگاههای شهدا و دانشجویان پسر خوابگاههای فجر و ولیعصر(عج) که در طول تابستان در خوابگاهها ساکن بودند، در ضیافت افطار دانشجویی که به مناسبت شبهای 21 و 23 ماه مبارک رمضان برگزار شده بود، حضور یافتند.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در ادامه افزود: توزیع افطار و سحری در میان دانشجویان خوابگاهی از جمله دیگر برنامه های این مدیریت در ماه مبارک رمضان بود.

یادآور می شود، هم اکنون بیش از 18 هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.