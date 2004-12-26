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۶ دی ۱۳۸۳، ۱۶:۵۲

مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران خبر داد:

پايانه هاي تهران زيباسازي مي شود

مدير عامل سازمان پايانه هاو پارك سوارهاي شهرداري تهران از انجام فعاليتهايي به منظور زيباسازي و نماسازي محوطه پايانه هاي شهر تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مسعود رهنما گفت : همچنين قراراست به منظور رفاه حال شهروندان تعدادي سرويس بهداشتي جديد در پايانه هاي شهر تهران احداث شود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روزانه 110 هزار مسافر در هريك از پايانه هاي شهر تهران تردد مي كنند، افزود: اگر نظارت كافي و منظمي بر روي اين مكانها وجود داشته باشد مي توانند به مركزي براي تعامل فرهنگي و قومي و حتي جذب سفرهاي توريستي تبديل شوند.

رهنما در عين حال تاكيد كرد: در غير اين صورت معضلات و مشكلات عديده اي را به همراه خواهند داشت كه به همين دليل معاونت فرهنگي و اجتماعي در پايانه ها راه اندازي شده است.

وي افزود : در بحث زيباسازي و نماسازي ، كف سازي محوطه پايانه ها ، تعويض موزائيك ها با سنگ گرانيت و نصب تابلوهاي LCD و در بحث تاسيسات و تجهيزات زير ساختي مانند تاسيسات مكانيكي و برقي نيز بهبود وضعيت كانال هاي آب و فاضلاب و... صورت گرفته است.

مديرعامل سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران گفت: همچنين علاوه بر تعمير و بهسازي سرويس هاي بهداشتي  پايانه ها ، قرار است به دليل تمركز جمعيت و افزايش تردد تعداد بيشتري  سرويس بهداشتي در پايانه ها احداث شود .

 

کد مطلب 142565

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