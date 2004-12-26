پايانه هاي تهران زيباسازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مسعود رهنما گفت : همچنين قراراست به منظور رفاه حال شهروندان تعدادي سرويس بهداشتي جديد در پايانه هاي شهر تهران احداث شود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر روزانه 110 هزار مسافر در هريك از پايانه هاي شهر تهران تردد مي كنند، افزود: اگر نظارت كافي و منظمي بر روي اين مكانها وجود داشته باشد مي توانند به مركزي براي تعامل فرهنگي و قومي و حتي جذب سفرهاي توريستي تبديل شوند.

رهنما در عين حال تاكيد كرد: در غير اين صورت معضلات و مشكلات عديده اي را به همراه خواهند داشت كه به همين دليل معاونت فرهنگي و اجتماعي در پايانه ها راه اندازي شده است.