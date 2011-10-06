6 هزار دستگاه تست قند خون میان بیماران دیابتی بوشهر توزیع می شود

غلامرضا کهن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر موسسه همیاران دیابتی واقع در خیابان شهید چمران برازجان این دستگاه رابه رایگان دریافت کنند.
وی با بیان اینکه اندازه گیری میزان قند، چربی و فشار خون بیماران دیابتی برازجان رایگان شده است، اظهارداشت: این بیماران می توانند با مراجعه به مجتمع تجاری ستاره برازجان با استفاده از دستگاهی که به همین منظور به تازگی نصب شده میزان قند و چربی خون و همچنین فشار خون خود را اندازه گیری کنند
به گفته کهن این دستگاه با نظارت موسسه همیاران دیابتی کشور برای کمک به این بیماران در این محل نصب شده است.
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