  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

6 هزار دستگاه تست قند خون میان بیماران دیابتی بوشهر توزیع می شود

6 هزار دستگاه تست قند خون میان بیماران دیابتی بوشهر توزیع می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: در حال حاضر 6 هزار دستگاه تست قند خون آماده توزیع میان بیماران نیازمند در سطح استان و شهر برازجان است.

غلامرضا کهن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر موسسه همیاران دیابتی واقع در خیابان شهید چمران برازجان این دستگاه رابه رایگان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اندازه گیری میزان قند، چربی و فشار خون بیماران دیابتی برازجان رایگان شده است، اظهارداشت: این بیماران می توانند با مراجعه به مجتمع تجاری ستاره برازجان با استفاده از دستگاهی که به همین منظور به تازگی نصب شده میزان قند و چربی خون و همچنین فشار خون خود را اندازه گیری کنند

به گفته کهن این دستگاه با نظارت موسسه همیاران دیابتی کشور برای کمک به این بیماران در این محل نصب شده است.

کد مطلب 1425651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها