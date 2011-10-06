6 هزار دستگاه تست قند خون میان بیماران دیابتی بوشهر توزیع می شود

غلامرضا کهن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر موسسه همیاران دیابتی واقع در خیابان شهید چمران برازجان این دستگاه رابه رایگان دریافت کنند .

وی با بیان اینکه اندازه گیری میزان قند، چربی و فشار خون بیماران دیابتی برازجان رایگان شده است، اظهارداشت: این بیماران می توانند با مراجعه به مجتمع تجاری ستاره برازجان با استفاده از دستگاهی که به همین منظور به تازگی نصب شده میزان قند و چربی خون و همچنین فشار خون خود را اندازه گیری کنند

به گفته کهن این دستگاه با نظارت موسسه همیاران دیابتی کشور برای کمک به این بیماران در این محل نصب شده است.