تشکیل سازمان تئاتر زیر نظر وزارت ارشاد/ دغدغه های تئاتر رفع می شود

محمدعلی دشت گلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مطلوب پنجمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو در بندرعباس، اظهار داشت: این جشنواره در طول چهار سال گذشته به شیوه بسیار خوبی در بندرعباس برگزار شده و مسئولان برگزاری آن با تمام وجود این جشنواره دینی و مذهبی را برگزار کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه آثار این جشنواره باید برای عموم مردم اجرا شود، اظهار داشت: متاسفانه به علت کمبود سالن و ترافیک بالای نمایشها، گروههای نمایشی تئاتر کودک و نمایش عروسکی برای اجرای آثار خود با مشکلاتی مواجه هستند که ما تلاش می کنیم این مشکل آنها مرتفع شود چون معتقدیم یک نمایش زمانی می تواند موثر باشد که در معرض دید عموم قرار گیرد نه اینکه با یک یا دو اجرا در جشنواره پرونده آن نمایش بسته شود.

سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف و سرلوحه های کاری ما ایجاد مراکز دائمی تئاتر کودک و نوجوان در مراکز استانها است و امیدوارم روزی در هر مرکز استان به طور دائم تئاتر کودک اجرا شود.

دشت گلی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت تشکیل سازمان تئاتر کشور، عنوان کرد: طرح تشکیل سازمان تئاتر کشور تقریبا از 10 سال پیش در وزارت ارشاد مطرح شد و در حال حاضر نیز خانه تئاتر به عنوان تشکل صنفی تئاتر کشور و دغدغه هایی که در این خصوص دارد ضرورت تشکیل این سازمان را یادآوری می کند.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت تشکیل سازمان تئاتر بر روی وضعیت تئاتر کشور، تصریح کرد: تدوین اساسنامه و تعیین ساختار این سازمان به زمان نیاز دارد اما امیدواریم با تشکیل سریعتر این سازمان نگرانی های هنرمندان تئاتر در خصوص مشکلات این هنر کمتر شود.

سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در خصوص مستقل بودن یا نبودن سازمان تئاتر از وزارت ارشاد گفت: قطعا این سازمان به علت نوع کاری که دارد یکی از سازمانهای وابسته و زیر مجموعه وزارت ارشاد خواهد بود و چارت سازمانی آن باید در وزارت ارشاد تصویب شود.

دشت گلی افزود: یک سازمان می تواند اعتبارات، امکانات و تجهیزات بیشتری را نسبت به یک مرکز و یا اداره کل جذب کند و به همین علت با تشکیل سازمان تئاتر بسیاری از نگرانی های اهالی تئاتر رفع خواهد شد.