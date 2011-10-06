افغانستان توان تامین امنیت خود را دارد/ انتقاد از غرب در مسئله مبارزه تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، "رنگین دادفر سپنتا" مشاور امنیت ملی افغانستان در گفتگو با روزنامه آلمانی"زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت: با وجود همه سختی هایی که ما در روزها و هفته های اخیر در افغانستان داشتیم اما من به آینده خوش بین هستم.

وی در عین حال اظهار داشت: البته من نمی خواهم شرایط در افغانستان را خوب و زیبا ارزیابی کنم. ما می توانیم از خودمان دفاع کنیم و تصمیمات خود مبنی بر واگذاری امنیت به نیروهای افغانی تا پایان سال 2014 را محقق کرده و آن را تغییر نخواهیم داد.

این مقام افغان در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که ما تصمیم گرفته ایم با این پیش شرط که جامعه بین المللی به وعده هایش عمل کند کنترل و تامین امنیت افغانستان را خود در دست بگیریم.

وی افزود: ما در مبارزه با تروریسم پیروز نخواهیم شد تا زمانی که بر مخفیگاهها و اردوگاههای تمرینات و بازسازی تروریستها در پاکستان غلبه نکنیم. متاسفانه غربی ها به جای اینکه پاکستان را تحت فشار قرار دهند و از این کشور همکاری با افغانستان در زمینه مبارزه با تروریسم را درخواست کنند ارتش پاکستان و سازمان امنیتی این کشور را تامین می کنند .

"سپنتا" همچنین تصریح کرد: موضع پاکستان به قیمت از دست رفتن جان غیر نظامیان افغان و همچنین نیروهای بین المللی مستقر در کشور ما تمام شده است.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو شبکه تروریستی حقانی را یک قسمت از سازمان امنیتی پاکستان دانسته و اظهار داشت: این شبکه تروریستی یک سازمان غیر وابسته نیست بلکه قسمتی از سازمان امنیتی پاکستان است. ما سالهای طولانی در این باره مدارک زیادی را به جامعه بین المللی ارائه داده و با پاکستان در این باره بحث کرده و هشدار داده ایم.

وی افزود: ما افغانها بر این عقیده ایم که در معرض یک حمله خارجی که از طرف کشور همسایه مان پاکستان سازماندهی می شود قرار گرفته ایم.

این مقام افغان در بخش دیگری از این مطلب درباره امکان ادامه گفتگوها با طالبان بعد از کشته شدن "برهان الدین ربانی" اظهار داشت: دیگر هیچ اساس و اعتمادی برای مذاکره با طالبان وجود ندارد. این اعتماد توسط تروریست ها از بین رفت. ما نباید در این باره دچار توهم شویم. ما از آنجا که مخالفان خود را نمی شناسیم نمی دانیم با چه کسی مذاکره می کنیم.

وی افزود: آنهایی که حرفی برای گفتن دارند در ارتش پاکستان هستند. در هر حال صلح یک آرزو و رویای منطقی برای افغانها است. بنابراین ما باید در این راستا کار کنیم که پاکستان را در مسیر مذاکرات صلح وارد کنیم.

سپنتا همچنین تصریح کرد: افغانستان یک تاریخچه 5هزار ساله دارد. ملت افغانستان همواره از کشور خود دفاع کرده و هراس و وحشتی به دل راه نمی دهد. البته ما خطاهایی هم مرتکب شده ایم. ما به خوبی با فساد مبارزه نکرده ایم و ایجاد یک دولت مشروعه را محقق نکردیم اما جامعه بین المللی هم دلایل تروریسم را برطرف نکرده است. اگر غرب در سال 2014 کشور ما را ترک کند وظیفه ما است که از کشور خود دفاع کنیم و این کار را خواهیم کرد.