معروف عبدالمجيـــد : سياستمداران نمي توانند بدون ادبيات و انديشه يك قدم هم رو به جلو بردارند / مدرنيته براي اولين بار در حوزه ي ادبيات ، از كشور مصر ظهور يافت

اين شاعر مصري در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب " مهــر " ، با بيان مطلب فوق افزود : تشكل هاي ادبي و شعري در كشور مصر ، صاحب پيشينه و قدمت فراواني است و اكنون هم شاعران ، نويسندگان و مجموعه ي اهل قلم در مصر بدون هيچ مشكلي از طريق انجمن ها و تشكل هايي كه به ثمر رسانده اند ، كار فرهنگي خود را دنبال مي كنند.





معروف عبدالمجيد تصريح كرد : تشكل هاي ياد شده با بهره گيري از توانمندي هاي فكري ، هنري و ادبي اعضاي خود ، توانسته اند به توليد و ظهور آثاري قابل قبول در حوزه ي ادبيات و فرهنگ كمك كنند ، به طوري كه شعر و ادب مصر ، به نوعي در ميان ساير كشورهاي عربي ، شاخص و حتي سرآمد گردد.







به خاطر پاره اي از مسائل و گرايشات سياسي ، باب همكاري و تعامل بين اهل قلم ايران و مصر بسته شده است.

نام گوينده : معروف عبدالمجيد

يك مجموعه ي شعر ، ويژه ي " فلسطين " و مردم مظلوم آن منتشر كرده ام كه " سنگ هايي براي آن كسي كه دوستش دارم ... " عنوان گرفته است



اين شاعر و نويسنده كه در بين آثار خود ، اشعاري ديني و اعتقادي نيز به ثبت رسانده است ، خاطرنشان ساخت : تا به حال ، آثار فراواني ازشاعران خوب و نامدارمصري با موضوع اهلبيت ( ع ) منتشرشده و تصور مي كنم كه توليد انديشه در ادبيات و هنر ديني با تقويت اهالي آن امكان پذير مي شود.معروف عبدالمجيد با اشاره به وضعيت جديد دنياي امروز و ظهور رسانه هاي جديد در زندگي روزمره ي مردم و رسالت شاعران و اهل قلم مسلمان جهان در دوره ي معاصر ياد آور شد : شاعر مسلمان امروز ، وجود اهلبيت ( ع ) را وجودي ظاهري و دنيوي نمي داند ، پس آن بزرگواران را تا هميشه ماندگار و جاويد مي بيند ، وجود ابزارهاي جديد دنياي امروز، با تمام تاثيري كه برزندگي ما مي گذارد ، قادر نيست تماس معنوي شاعر و نويسنده ي امروز را با اهلبيت ( ع ) قطع نمايد.اين شاعر و اهل قلم مصري اظهار داشت : به اعتقاد من ، بشر امروزمي تواند با استفاده از همين ابزارهاي جديد دنياي معاصر، خدمت هاي بزرگي به اهلبيت ( ع ) و اعتقادات خود كند.معروف عبدالمجيد در ادامه گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در زمينه ي ضرورت به روز بودن شاعر و نويسنده ي معاصر و بيان واقعيت هاي موجود در جهان تصريح كرد : به صراحت مي گويم كه " ادبيات " هميشه راهنماي سياستمداران زمان است ، سياستمداران نمي توانند بدون ادبيات و انديشه يك قدم به جلو بردارند ، در واقع پايه ي تمدن بشري ، ادبيات و هنر است نه سياست .اين شاعر افزود : در همين راستا من يك مجموعه ي شعر ، ويژه ي " فلسطين " و مردم مظلوم آن منتشر كرده ام كه " سنگ هايي براي آن كسي كه دوستش دارم ... " عنوان گرفته است ، در واقع اين كتاب را پس از مقالات و تحقيقات مختلفي كه راجع به فلسطين و ادبيات مربوط به آن نوشته و خوانده ام ، به چاپ رساندم.عبدالمجيد با تاكيد بر لزوم تعامل اهل فكر و ادب سراسر جهان با يكديگر ياد آور شد : رابطه ي بين ادبيات ايران و ادبيات عرب بايد خيلي نزديك ترباشد ، در حال حاضر ، اين ارتباط در حد انتظاري كه مي رود ، نيست . اين تعامل و همگرايي مي تواند بين نويسندگان مصر و ايران به يك اتفاق خوب منجر شود اما فعلا اين امكان وجود ندارد و به خاطر پاره اي از مسائل سياسي اين باب بسته شده است.گفتني است " معروف عبدالمجيد " درحال حاضر( براي مدتي كوتاه ) در ايران اقامت دارد و تا به حال چندين جلد كتاب منتشر كرده ، يكي از اين كتاب ها مجموعه شعري به زبان عربي است كه " به رنگ غار - به رنگ غدير " نام گرفته و از مضموني ديني و مذهبي برخوردار است ، كتاب ديگر عبدالمجيد ، رماني به نام " من حسين ابن علي هستم " است كه توسط يك مترجم ايراني درشهرقم ، به فارسي ترجمه و منتشرشده و " مرگ سرخ " عنوان گرفته است.