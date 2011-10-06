فدراسیون فوتبال بی اخلاق است/70 امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثریت مجلس از عملکرد وزارات ورزش و امور جوانان در مدت تشکیل خود رضایتمندی ندارند، افزود: وزیر ورزش در انتخاب روسای فدراسیون ها نقش تعیین کننده ای دارد و اگر آقای عباسی حامی کفاشیان و تاج در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال باشد مجلس قطعاً با او برخورد خواهد کرد.

وی انتصابات فدراسیون فوتبال را بی حساب و کتاب خواند و افزود: وقتی کسی بدون داشتن سابقه داوری رئیس کمیته داوران می شود، یا اینکه رفتارهای غیرمنطقی در قبال تیمهای شهرستانی مشاهده می شود، نمایندگان مردم نمی تواند سکوت کنند.

منادی افزود: وضعیت نابسامان فدراسیون فوتبال به حدی بغرنج شده است که نایب رئیس کمیته داوران به خود جرات می دهد وضعیت امنیت در تبریز را زیر سئوال ببرد.

این نماینده مجلس ضمن هشدار به مسئولان فدراسیون نسبت به اظهار نظر در حیطه وظایف خود تاکید کرد: اصولاً نایب رئیس کمیته داوران صلاحیت اظهارنظر درباره امنیت تبریز را ندارد.

منادی همچنین با اشاره به موضوع مورد بحث کمیته داوران تصریح کرد: ادعای کمیته داوران درباره آتش گرفتن خودروی یکی از داوران در یکی از جایگاه های پمپ بنزین تبریز دروغ بوده و بر اساس فیلم و شواهد موجود،‌ آن ماجرا یک صحنه سازی بیش نبوده است.

وی با اشاره به جایگاه و شور و شوقی که تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزش باشگاهی کشور ایجاد کرده است، از وجود عده ای سخن به میان آورد که تحمل حضور این تیم در رقابت های تراز اول فوتبال کشور را ندارند.

نماینده تبریز در مجلس گفت: این عده به دلیل حسادت، ضعف مدیریتی و یا بی لیاقتی نمی خواهند تیم فوتبال تراکتورسازی موفق باشد و لذا باید گفت که شایسته مدیریت بر فوتبال کشور را ندارند.

وی تاکید کرد: با همه این اوصاف مردم مطمئن باشند که نمایندگان مجلس، فوتبال تبریز و تیم تراکتورسازی را هرگز تنها نخواهند گذاشت.

تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد به 70رسید/مسئولان ذیربط استعفا دهند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این گفتگو همچنین از رسیدن تعداد امضاهای استیضاح وزیر اقتصاد ودارایی به 70 خبر داد.

منادی افزود: این تعداد امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی کافی است و در چند روز آینده این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه بروز تخلفات بانکی در حالت دولتی بودن اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است، افزود:در این شرایط نظارت ها ضعیف می شود.

نماینده تبریز با اشاره به اینکه تا کنون پولی از بابت تخلف بزرگ بانکی از کشور خارج نشده است، افزود: جابجا کردن سه هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی حاکی از آلودگی و فساد سیستم بانکی است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس از بروز تخلف اخیر بانکی ناراحت است، حساسیت نمایندگان نسبت به این موضوع را یادآور شد و افزود: این تخلف منجر به سقوط یکی از وزرای دولت خواهد شد.

منادی، در پاسخ به این سئوال که آیا بروز این تخلف بزرگ بانکی با ابراز نظراتی در خصوص پاک بودن دولت سازگار است، گفت: دولت، دولت پاکی است و آقای حسینی انسان نابابی نیست اما وقتی غفلتی صورت می گیرد بروز اتفاقات ناخوشایند طبیعی است.

این نماینده مجلس اتفاق پیش آمده را به یک حادثه رانندگی ناشی از خواب آلودگی راننده مربوطه تشبیه کرد و افزود:‌ مسلما هیچ راننده ای قصد ایجاد حادثه در جاده را ندارد اما وقتی شخصی خواب آلوده رانندگی کند،‌ بروز هرگونه حادثه دور از ذهن نخواهد بود!

وی اعتماد مردم به حکومت و دولت را یکی از ارکان کشورداری عنوان کرد و افزود: همه تلاش ها باید برای جلب این اعتماد معطوف شود که در غیر این صورت تبعات غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد شد.

این نماینده مجلس اظهار عقیده کرد: تمام مسئولان ذیربط برای حفظ اعتماد مردم باید استعفا دهند.

نماینده تبریز بی توجهی دولتمردان و سایر مسئولان به فرمان 10 سال قبل رهبری در خصوص مقابله با فساد اقتصادی را دیگر عامل مهم بروز تخلف سه هزار میلیارد تومانی عنوان کرد و افزود: اکنون باید با یک آسیب شناسی علمی و عمل به رهنمودهای معظم له مانع از تکرار چنین اتفاقات ناراحت کننده ای شد.

احتمال تخصیص1500میلیارد تومان برای نجات دریاچه ارومیه

نماینده مردم تبریز در مجلس از احتمال موافقت دولت با تخصیص اعتبار هزار و 500 میلیارد تومانی برای انتقال آب به دریاچه ارومیه خبر داد.

منادی افزود: با همراهی معاون اول رئیس جمهور، فعالیت های خوبی برای نجات دریاچه ارومیه صورت گرفته و برخی اتفاقات مثبت مانند اختصاص اعتباری افزون بر هزار و 500 میلیارد تومان برای انتقال آب به این دریاچه در آینده رقم خواهد خورد.

وی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد: هم اکنون دریاچه ارومیه با بحران روبروست که به خاطر همین نابسامانی مورد توجه ویژه نمایندگان و مردم قرار دارد.

نماینده مردم تبریز درباره علل بروز این وضعیت گفت: سدسازی ها، افزایش کشت محصولات کشاورزی، تغییرات اقلیمی و خشک شدن چاه های آرتزین کف دریاچه ارومیه عامل بروز این شرایط حاد شده است.

منادی توضیح داد: فقط سدهای پیرامون تبریز400 میلیون مترمکعب آب پشت خود ذخیره دارند که بیانگر حجم عظیمی از آب های ذخیره شده در پشت سدهای ایجاد شده در مسیر دریاچه ارومیه است.

وی افزود: کشت محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی از دو میلیون تن در سال های گذشته به 10 مییون تن در سالجاری رسیده که بیانگر رشد فزاینده استفاده از آب است.