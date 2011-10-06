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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

امینی در گفتگو با مهر:‌

در سفر مقام معظم رهبری مصوبات جدیدی خواهیم داشت

در سفر مقام معظم رهبری مصوبات جدیدی خواهیم داشت

کرمانشاه -‌ خبرگزاری مهر: ‌نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبات جدیدی در سفر رهبری به کرمانشاه خواهیم داشت همچنین دستور تسریع مصوبات سفر هیئت دولت در سفر رهبری به کرمانشاه صادر خواهد شد.

جهانبخش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سفر مقام معظم رهبری، آرزویی است که مردم کرمانشاه چندین سال است در انتظارش هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: سفر مقام معظم رهبری همیشه به عنوان یکی از خواسته های به حق مردم از مسئولان خود، برای دعوت از رهبری و حضور ایشان در کرمانشاه بوده است.

امینی گفت: با پیگیری ها و با توجه به اینکه خود مقام معظم رهبری بارها علاقمندی خود را برای حضور در کرمانشاه اعلام کرده اند، الحمدالله این مهم در حال تحقق است و به نظر من، هم مردم به آرزوی دیرینه خود می رسند و هم سفر آقا به استان پیامدهای مثبت بزرگی برای استان دارد.

وی به نتایج مثبت این سفر معنوی به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مصوباتی که در سفر هیئت دولت تصویب شده اند، در این سفر دستور تسریع آن صادر خواهد شد و مصوبات جدیدی هم در این سفر خواهیم داشت.

امینی افزود: با عنایت به سفر های پربرکت رهبر و تحقق صددرصدی مصوبات سفر ایشان، احساس می کنم با حضور معظم له در  استان و تسریع و تحقق مصوبات، تحول بزرگی در غرب کشور رخ دهد و زیرساخت‌های استان که سرعت چندانی ندارند، انشالله با حضور مقام معظم رهبری و هیئت همراه، سرعت خوبی پیدا کنند.

وی به برخی از مصوبات احتمالی این سفر اشاره کرد و گفت:‌ پروژه راه آهن غرب کشور و پالایشگاه آناهیتا، مسائل فرهنگی و اجتماعی و از همه مهمتر بحث اشتغال برای جوانان جویای کار می تواند از مصوبات ما در سفر مقام معظم رهبری باشد.

جهانبخش امینی تاکید کرد: با اختصاص اعتبارات لازم، انشالله رونق همه جانبه ای در استان خواهیم داشت.

وی گفت: مباحث لازم را برای سفر رهبر معظم انقلاب مطرح کرده ایم و پیشنهادات زیادی را به دفتر ایشان ارائه داده ایم.

وی در پایان گفت: بنده به عنوان خادم کرمانشاه، از مردم شریف استان برای استقبال از مقام عظمای ولایت دعوت می کنم تا استقبالی تاریخی و در شان مردم کرمانشاه داشته باشیم.

کد مطلب 1425671

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