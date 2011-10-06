در سفر مقام معظم رهبری مصوبات جدیدی خواهیم داشت

جهانبخش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سفر مقام معظم رهبری، آرزویی است که مردم کرمانشاه چندین سال است در انتظارش هستند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: سفر مقام معظم رهبری همیشه به عنوان یکی از خواسته های به حق مردم از مسئولان خود، برای دعوت از رهبری و حضور ایشان در کرمانشاه بوده است.

امینی گفت: با پیگیری ها و با توجه به اینکه خود مقام معظم رهبری بارها علاقمندی خود را برای حضور در کرمانشاه اعلام کرده اند، الحمدالله این مهم در حال تحقق است و به نظر من، هم مردم به آرزوی دیرینه خود می رسند و هم سفر آقا به استان پیامدهای مثبت بزرگی برای استان دارد.

وی به نتایج مثبت این سفر معنوی به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مصوباتی که در سفر هیئت دولت تصویب شده اند، در این سفر دستور تسریع آن صادر خواهد شد و مصوبات جدیدی هم در این سفر خواهیم داشت.

امینی افزود: با عنایت به سفر های پربرکت رهبر و تحقق صددرصدی مصوبات سفر ایشان، احساس می کنم با حضور معظم له در استان و تسریع و تحقق مصوبات، تحول بزرگی در غرب کشور رخ دهد و زیرساخت‌های استان که سرعت چندانی ندارند، انشالله با حضور مقام معظم رهبری و هیئت همراه، سرعت خوبی پیدا کنند.

وی به برخی از مصوبات احتمالی این سفر اشاره کرد و گفت:‌ پروژه راه آهن غرب کشور و پالایشگاه آناهیتا، مسائل فرهنگی و اجتماعی و از همه مهمتر بحث اشتغال برای جوانان جویای کار می تواند از مصوبات ما در سفر مقام معظم رهبری باشد.

جهانبخش امینی تاکید کرد: با اختصاص اعتبارات لازم، انشالله رونق همه جانبه ای در استان خواهیم داشت.

وی گفت: مباحث لازم را برای سفر رهبر معظم انقلاب مطرح کرده ایم و پیشنهادات زیادی را به دفتر ایشان ارائه داده ایم.

وی در پایان گفت: بنده به عنوان خادم کرمانشاه، از مردم شریف استان برای استقبال از مقام عظمای ولایت دعوت می کنم تا استقبالی تاریخی و در شان مردم کرمانشاه داشته باشیم.