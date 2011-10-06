رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در سنندج/ سلیمی بازهم رکورد دنیا را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه و با حضور رئیس فدراسیون وزنه برداری و جمعی از مدیران ادارات و سازمان‌های دولتی استان کردستان رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در سنندج برگزار شد که طی آن وزنه برداران کشورمان توانایی و آمادگی جسمانی خود را به نمایش گذاشتند.

براساس این گزارش، مجید عسکری در دسته 62 کیلوگرم در حرکت یکضرب وزنه 130 کیلوگرمی را بالای سر برد اما به دلیل آسیب دیدگی و تشخیص مربیان تیم ملی در حرکت دو ضرب وزنه نزد و با این رکورد به کار خود پایان داد.

سجاد بهروزی در دسته 69 کیلوگرم در حرکت یکضرب 149 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و در دوضرب موفق به مهار وزنه 180 کیلوگرمی شد تا در مجموع رکورد 329 کیلوگرم برای وی ثبت شود.

احد سنجابی نیز در دسته 85 کیلوگرم در حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه 161 کیلوگرمی شد و در دو ضرب نیز وزنه 192 کیلوگرمی را بالای سر برد تا در مجموع برای وی نیز رکورد 353 کیلوگرم ثبت شود.

کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم در حرکت یکضرب و دو ضرب به ترتیب موفق به مهار وزنه‌های 171 و 210 کیلوگرمی شد و در مجموع توانست 381 کیلوگرم را به عنوان رکورد خود به ثبت برساند.

سعید محمدپور نیز در دسته 94 کیلوگرم در حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه 174 کیلوگرمی شد و در دو ضرب با بالای سربردن وزنه 215 کیلوگرمی در مجموع موفق به ثبت رکورد 389 کیلوگرم شد.

چهارشنبه شب همچنین اصغر ابراهیمی در دسته 94 کیلوگرم در حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه 181 کیلوگرمی شد اما در حرکت دو ضرب به دلیل آسیب دیدگی و با تشخیص کادر فنی تیم ملی وزنه‌ای را بالای سر نبرد.

محمدرضا براری در دسته 105 کیلوگرم و در حرکت یکضرب و دو ضرب به ترتیب موفق به مهار وزنه‌های 181 و 215 کیلوگرمی شد و در مجموع با ثبت رکورد 396 کیلوگرم به کار خود پایان داد.

نواب نصیرشلال در دسته 105 کیلوگرم در حرکت یکضرب وزنه 180 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دو ضرب نیز موفق به مهار وزنه 215 کیلوگرمی شد تا در نهایت رکورد 395 کیلوگرم برای وی نیز به ثبت برسد.

سجاد انوشیروانی در دسته 105+ کیلوگرم در حرکت یکضرب وزنه 205 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دو ضرب نیز موفق به مهار وزنه 230 کیلوگرمی شد تا در مجموع به رکورد 435 کیلوگرم دست یابد.

بهداد سلیمی قهرمان جهان در دسته 105+ کیلوگرم در حرکت یکضرب ضمن مهار وزنه 217 کیلوگرمی رکورد جهان را ارتقا داد و در دو ضرب نیز موفق شد وزنه 256 کیلوگرمی را بالای سر ببرد تا در مجموع رکورد 473 کیلوگرم برای وی نیز به ثبت برسد.

اردوی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران به مدت 28 روز در سنندج برگزار و روز گذشته با برگزاری رکوردگیری این اردو به پایان رسید.