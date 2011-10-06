عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "محمد سعد الکتاتنی" دبیرکل حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر محسوب می شود اعلام کرد که این حزب در تظاهرات جمعه آینده شرکت نخواهد کرد.

- "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خشم از قبول عضویت کامل فلسطین در یونسکو(سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) آن را غیر قابل توجیه خواند.

- "آندرس راسموسن" دبیرکل ناتو اعلام کرد که این سازمان قصد ندارد عملیات نظامی علیه سوریه ترتیب دهد.

- "احمد البانی" سخنگوی وزارت دفاع لیبی از فرار معتصم قذافی فرزند دیکتاتور فراری این کشور از سرت خبر داد.

- "بثینه شعبان" معاون رئیس جمهوری سوریه وتوی قطعنامه ضد سوریه به وسیله چین و روسیه را تاریخی توصیف کرد.

- "محمد دحلان" عضو اخراجی جنبش فتح از مجامع بین المللی خواست که اقدامات عاجلی را برای توقف اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه زندانیان فلسطینی انجام دهد.

- رژیم صهیونیستی ضمن ناخرسندی از تصمیم یونسکو برای اعطای عضویت کامل به فلسطین در این سازمان آن را مخالف تلاشهای سازش در خاورمیانه خواند.

- یک سازمان غیر دولتی ژاپن از افزایش تشعشعات هسته ای در اطراف نیروگاه هسته ای فوکوشیما خبر داد.

-رژیم بحرین تحت فشارهای بین المللی احکام صادره علیه پزشکان این کشور را مورد بازنگری قرار می دهد.

- دستگاه اطلاعاتی روسیه یک چینی را به اتهام جاسوسی از صنایع پیشرفته موشکی این کشور بازداشت کرد.

- وزارت دفاع آمریکا از آزمایش سیستم دفاع ضد موشک برد بالا موسوم به ثاد در نزدیکی هاوایی خبر داد.

- سازمان کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که از آغاز درگیری های میان مخالفان و طرفداران رژیم عبدالله صالح در یمن 94 کودک کشته شده اند.