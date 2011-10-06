اعتماد:

شمس الدین حسینی بر سر دو راهی؛ محمود بهمنی یا کرسی وزارت

رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان جوان توصیه کردند؛ خودداری دولت از خرید تولیدات خارجی

صف آرایی منتقدان علیه اظهارات تلویزیونی احمدی نژاد

ایران:

رهبر معظم انقلاب با انتقاد از تعلل محافل علمی تاکید کردند؛ کرسی های آزاد اندیشی را راه اندازی کنید

رئیس جمهور در جمع پرشور مردم همدان فاش کرد؛ اخلال در بازار با خرید کلان سکه و ارز

کارشناسان و نمایندگان مجلس در گفتگو با ایران: بورس تهران را با شایعات رسانه ای متشنج نکنید

تفاهم:

رئیس جمهور در جمع مردم همدان: مردم تا سه ماه به یارانه ها دست نزنند

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع صدها نخبه جوان: دستیابی به قله های پشرفت و عزت، با وجود نخبگان عاشق کشور و ملت میسر می شود

با وجود وعده رئیس کل بانک مرکزی؛ نه دلار ارزان شد نه طلا

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان کشور تاکید کردند؛ دولت کالای خارجی مشابه داخل نخرد

قالیباف: ما در کشور بیشتر مدیریت پژوهش می کنیم تا پژوهش

تلاش احمدی نژاد برای جدا کردن نظام بانکی از دولت؛ باز هم ماجرای عده ای که نمی گذارند

حمایت:

رهبر معظم انقلاب در جمع صدها نخبه جوان تاکید فرمودند؛ دستیابی به قله های پیشرفت با وجود نخبگان عاشق کشور

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مفسده عظیم مالی اخیر: قوه قضائیه قاطعیت خود را در عمل نشان خواهد داد

کباب کوبیده عامل طلاق شد

جام جم:

رهبر معظم انقلاب: پیشرفت های کشور محصول فداکاری نخبگان است

طرح ترور کرزای خنثی شد

توصیه های احمدی نژاد در خصوص هدفمندی یارانه ها

خراسان:

اظهارات رئیس جمهور درباره فساد بانکی، بازار سکه و ارز اشتغال و کاهش تورم

معاون استانداری خراسان رضوی: آزاد راه حرم تا حرم در ردیف اعتباری امسال قرار نگرفت

احمدی مقدم: کم کاری دستگاه های آموزشی سبب شده است افرادی به مجرمان بالقوه و بالفعل تبدیل شوند

دنیای اقتصاد:

احمدی نژاد از مردم درخواست کرد؛ سه ماه خرید غیر ضروری نکنید

سکه 5000 تومان افتاد کنترل هیجان در بازار دلار

مقام معظم رهبری تاکید کردند؛ ضرورت خودداری دستگاه های دولتی از خرید تولیدات خارجی

شرق:

تکذیب گفتگوی چهار ساعته اژه ای با اختلاس گران

چپ و راست در مراسم درگذشت پدر حسن روحانی

پرسش و پاسخ سیاسی در حاشیه ختم

فرهیختگان:

جدیدترین مصوبات بنیاد ملی نخبگان

خبر خوش برای فوق لیسانس ها و هنری ها

آیت الله آملی لاریجانی: مسئولان اعتماد عمومی به نظام بانکی را باز گردانند

قدس:

رهبر معظم انقلاب: دولتمردان هر چه بیشتر در تولید علم و نوآوری سرمایه گذاری کنند

رئیس جمهور در اجتماع عظیم مردم همدان: مردم تا 3 ماه به یارانه ها دست نزنند

تاج از حذف سرخ آبی از لیگ قهرمانان آسیا می گوید

کیهان:

در جمع صدها نخبه جوان کشور؛ رهبر انقلاب: باید به جایی برسیم که دیگران شاگردی ملت ایران را بکنند

رئیس سابق موساد: ایران در موثرترین و اسرائیل در بدترین موقعیت تاریخ خود است

منابع گروه آریا بین سهام داران تقسیم می شود

ملت ما:

درخواست احمدی نژاد از مردم: به یارانه ها دست نزنید

سید مهدی شجاعی: در سراشیبی اضمحلال فرهنگی هستیم

توسط روسیه و چین صورت گرفت؛ وتوی قطعنامه علیه سوریه

هفت صبح:

10 کارگردان پولساز سینمای ایران پرونده ای برای فیلمسازانی که چرخ سینمای ایران را می چرخانند

واکنش بازاریان به گزارش هفت صبح

گوچی در انتظار کی روش

همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان: جوانان با ایمان، سرمایه پیشرفت کشور هستند

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛ برخورد قاطع با فساد اقتصادی بدون توجه به خطوط قرمز توهمی

گردهمایی بزرگ پژوهشگران محله در پایتخت