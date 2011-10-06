۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

شهریاری در گفتگو با مهر:

20 پرونده کالای قاچاق در گمرکات گلستان تشکیل شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان اعلام کرد: در شش ماه اول سالجاری 20 پرونده قاچاق کالا در واحد حقوقی و قضایی این اداره کل تشکیل شد.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش این تعداد پرونده را یک میلیارد و 18 میلیون و 864 هزار و 739 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این میزان از نطر تعداد 35 درصد و از نظر ارزش 37 درصد نسبت به شش ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.

وی به میزان واردات کالاها از گمرکات استان در سالجاری اشاره کرد و گفت: در سالجاری هشت میلیون و 93 هزار و 347 کیلوگرم کالا به ارزش 16 میلیون و 138 هزار و 273 دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.

شهریاری بیان داشت: این میزان از نظر وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد و از نظر ارزش 26 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: ارزش هر کیلوگرم کالاهای وارداتی در شش ماه سالجاری 1.99 دلار بوده درحالیکه این میزان در سال گذشته 2.11 دلار بوده است.

وی افزود: امارات متحده عربی، اتریش، مالزی، پاکستان، سوئد، ترکمنستان، ترکیه، چین، آلمان کشورهای مبداء کالاهای وارداتی استان بوده اند.

