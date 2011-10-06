دشتی درباره جدیدترین اثر گروه نمایشی "دن‌کیشوت" و گروه بازیگری آن به خبرنگار مهر گفت: تمرینات جدیدترین اثر نمایشی گروه برای اجرای عمومی در آذرماه امسال آغاز شده است. نگار جواهریان، هدایت هاشمی، فریبا کامران، رامین سیاردشتی، آرش بزرگزاده، مینا درودیان، ناز شادمان، شهاب انوشا، بنفشه نجاتی، فربد فرهنگ، حسن عقیقی و عباس حبیبی بازیگران این نمایش هستند.



سرپرست گروه تئاتر "دن‌کیشوت" با اشاره به احتمال افزایش تعداد بازیگران جدیدترین اثر نمایشی گروه افزود: نسیم احمدپور نویسنده و دراماتورژ اثر جدید گروه است. فرشاد فزونی آهنگساز و نورالدین حیدری‌ماهر دستیار کارگردان دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.



وی درباره وضعیت قرارداد اجرای عمومی این اثر یادآور شد: در حال طی کردن مراحل اولیه و ارائه فرم برآورد بودجه نمایش هستیم تا باقی امور مربوط به قرارداد نیز انجام شوند.



جدیدترین اثر نمایشی گروه تئاتر "دن‌کیشوت" با طراحی و کارگردانی علی‌اصغر دشتی اواخر آذرماه سال جاری در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

