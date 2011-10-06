به گزارش خبرنگارمهر، این هفته انتشار نتایج یک پژوهش علمی سبب اصلاح یک باور تاریخی اشتباه از سوی مردان شد . در حالی که مردان قرن ها خود را قوی تر از زنان می دانستند و زنان را به عنوان جنس ضعیف معرفی می کردند، نتایج مطالعات جدید متخصصان بلژیکی نشان داده است که زنان به طور ژنتیکی در برابر عفونت‌ها و سرطان‌ها مقاوم‌تر بوده و سیستم ایمنی قوی‌تری در مقایسه با مردان دارند.

آمارها در انسان و نیز در سایر پستانداران نشان می‌دهد که جنس ماده عمر طولانی‌تری نسبت به جنس نر دارد و برای مقابله با عفونت‌ها و آسیب‌ها تواناتر است.

محرومیت زنان مجرد از حج

این هفته علی لیالی رییس سازمان حج و زیارت بازهم بر ممنوعیت سفر زنان مجرد به حج تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون عربستان، زنان بدون همراه داشتن محرم تا رسیدن به سن 45 سال، نمی توانند به حج سفر کنند. خانم هایی که پدر یا همسر خود را از دست داده اند و در شرایط کنونی اقوام و بستگان محرم هم ندارند، نمی توانند به تنهایی به سفر معنوی حج بروند.

زن ها علاقمند به قتل‌های خانوادگی



این هفته مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با مهر اعلام کرد زنان بیشتر قتل های خانوادگی انجام می‌دهند زیرا در مقایسه با مردان بیشتر درگیر مسائل خانوادگی هستند.



دکتر مهدی صابری ادامه داد: مهم ترین این عوامل مسائل مربوط به خیانت زناشویی است و یا تصور خیانت اما در تمام افراد این عامل سبب قتل نمی شود بنابراین ویژگیهای شخصیتی زمینه روانی قتل را فراهم می کند.

آموزش جنگل‌نوردی و امداد در جنگل به 600 دختر جوان

سالهاست زنان امدادگر به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی در حوادث و بلایای طبیعی حضور نداشتند اما قرار است به زودی این اتفاق رخ دهد وفرحناز رافع مشاور امور بانوان جمعیت هلال احمر با اشاره به آموزش جنگل‌نوردی و امداد در جنگل به 600 دختر جوان گفت: تیم‌های امدادی، آموزش‌های لازم را به زنان سومالی ارائه می کنند.



ایجاد فضاهایی برای تخلیه انرژی دختران

لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس این هفته در مراسمی به مناسبت روز دختر باتاکید براین که باید فضاهایی را برای تخلیه انرژی دختران ایجاد کنیم، گفت: ایجاد فضاهای ورزشی و حمایت از باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های ویژه بانوان و دختران از جمله این راهکارهاست.

احداث بیمارستان ویژه زنان

مریم مجتهد زاده مشاور امور زنان رییس جمهور این هفته در نشستی خبری با بیان این که احداث بیمارستان ویژه زنان در راه است و در حال بررسی این موضوع هستیم گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای زنان ایجاد بیمارستان تخصصی ویژه زنان است که تک تک پرسنل آن را زنان تشکیل دهند از این رو وظیفه نظام است که چنین بیمارستانی را ایجاد کند. البته رایزنی‌های لازم در حال انجام است. که پس از تشکیل این بیمارستان وزیر بهداشت آن را اعلام می کند.

