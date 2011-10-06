70 میلیون تومان به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان‌ اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی عصر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان انجمن‌های هنری نهاوند اظهار داشت: وجود جشنواره تئاتر کودک در همدان فرصت مناسبی برای تقویت این رشته است.

شاه آبادی گفت: بر این اساس هنرمندان این رشته باید نه تنها در ایام خاص بلکه در همه ایام سال نسبت به اجرای مطلوب تئاتر در استان همدان و شهرستان‌ها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: به هر گروه تئاتر که بیشترین فعالیت را در شهرستان داشته باشند چهار میلیون تومان کمک مالی می‌شود.

ساماندهی گروه‌های تئاتر در شهرستان‌ها محور فعالیت وزارت ارشاد است

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محور فعالیت وزارت ارشاد در بخش تئاتر در کشور را ساماندهی گروه‌های تئاتر در شهرستان‌ها خواند و گفت: پیش از این متولی گروه تئاتر فقط در تهران بود اما از این به بعد به شهرستان‌ها نیز برحسب علاقه و فعالیت محول می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تئاتر کودک در استان همدان باید موضوعی مهم و مورد توجه باشد، گفت: جشنواره تئاتر کودک از اصفهان به همدان انتقال یافته و همه فضای استان را در برمی‌گیرد و سبب معرفی همدان در زمینه‌های مختلف در کشور و در سطح بین‌المللی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه وجود جشنواره‌ها موجب تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در هر منطقه می‌شود، گفت: استان همدان ظرفیت برگزاری جشنواره‌های مختلف هنری و فرهنگی را دارد.

هنرمندان استان همدان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند

شاه آبادی با تاکید بر اینکه هنرمندان استان همدان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند، ادامه داد: رویکرد جدید معاونت هنری وزارت ارشاد در سال جاری و سال 91 ارتباط با استان‌ها و شهرستان‌هایی که آثار ارزشمند و فاخر تولید کنند، است.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از اختصاص هدایای یک میلیون تومانی و دو میلیون تومانی به برخی انجمن‌ها و مؤسسات قرآنی در نهاوند خبر داد و اضافه کرد: امکان بهره مندی فعالان کانون‌های قرآنی از مزایای صندوق حمایت از هنرمندان مهیا شده است.

وی از امضای تفاهمنامه وزارت ارشاد با مراکز استان‌ها در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری خبر داد و عنوان کرد: در سال 91 این تفاهمنامه مبتنی بر نیاز شهرستان‌ها می‌شود به نحوی که هر شهرستان که بیشترین تلاش را در زمینه‌های فرهنگی و هنری داشته باشند بیشتر مورد حمایت وزرات ارشاد قرار می‌گیرد.

مدیر اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی نهاوند نیز از فعالیت 12 انجمن فرهنگی هنری، هشت مؤسسه قرآنی، 30 کانون فرهنگی هنری مساجد در نهاوند خبر داد و گفت: نهاوند مهد فرهنگ، تمدن و هنر است.

میثم مرادی کمبود فضا، کمبود اعتبار مالی، عدم بیمه هنرمندان و کمبود کتاب در کتابخانه ارشاد را از مهمترین مشکلات هنرمندان در نهاوند عنوان کرد.