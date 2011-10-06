اقدام یونسکو صهیونیستها و آمریکایی ها را خشمگین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در پی موافقت سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با پیشنهاد اعطای عضویت کامل فلسطین واکنشهای مختلفی به آن صورت گرفت.

"هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا که نمی توانست خشم خود را از این اقدام یونسکو پنهان کند، گفت: این اقدام غیر قابل توجیه است زیرا در شرایطی که موضوع به شورای امنیت سپرده شده این اقدامی غیر معمول است که سازمانهای وابسته به سازمان ملل چنین اقدامی انجام دهند زیرا اخذ تصمیمات درباره کشورها باید در سازمان ملل انجام شود نه سازمانهای فرعی آن.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای مدعی شد: یونسکو در حالی که در قبال تغییرات گسترده در خاورمیانه سکوت اختیار کرده در شرایط کنونی تصمیماتی درباره موضوع اسرائیل و فلسطین صادر کرده است.



از سوی دیگر فرانسه که به همراه اسپانیا به قبول عضویت رای ممتنع داده بیان کرد: قبول عضویت کامل فلسطین که به درخواست کشورهای عربی صورت گرفته زمانش سپری شده است و یونسکو جای مناسبی برای تلاشها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین نیست.

وزارت خارجه اسپانیا نیز بیان کرد: کشورهای اروپایی نتوانستند به اتفاق نظر مشترکی برسند به طوری که آلمان، لتونی و رومانی ضد آن رای دادند در حالی که بلژیک، دانمارک، اسلواکی، یونان، ایتالیا و لهستان رای ممتنع دادند.

شایان ذکر است که موافقت با اعطای حق عضویت کامل گامی اولیه است و فلسطینیان باید در نشست مجمع عمومی یونسکو که در 25 اکتبر(سوم آبانماه) در مقر آن در پاریس برگزار می شود بتوانند نظر دو سوم اعضا که 193 کشور است را بدست آورند.