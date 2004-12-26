كره شمالي بايد به گفتگوهاي شش جانبه بازگردد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهور كره جنوبي اظهار داشت:"ما شرايط و اوضاع و احوال را براي كره شمالي فراهم كرده ايم تا به گفتگوها بازگردد".

وي با اشاره به كره شمالي و آمريكا آنها را دو طرف از طرفهاي اصلي گفتگوهاي شش جانبه خواند در حاليكه چين را به عنوان ميزبان، كشوري دانست كه راي آن مي تواند سرنوشت ساز باشد.

اين مقام كره جنوبي همچنين اعلام كرد كه كشورش نيز طرف مهمي است بخاطر اينكه در اين گفتگوها تنها براي آن كشور است كه نتيجه برد يا باخت ، برابر با مرگ و زندگي خواهد بود.

رو اعلام كرد: من تمايل دارم تا در صورت امكان ، مذاكرات بدون توجه به زمان و مكان برگزاري آن انجام شود اما برگزاري آن در حال حاضر ممكن نيست زيرا دستوركار فعلي مذاكرات ، گفتگوهاي شش جانبه است كه كره شمالي خواهان آن نيست.

لازم به ذكر است تا كنون سه دوره گفتگوهاي شش جانبه ميان آمريكا، كره شمالي ، كره جنوبي، ژاپن، روسيه و چين برگزار گرديده و در حال حاضر كشورهاي در گير پرونده هسته اي كره شمالي در صدد برگزاري دور چهارم آن هستند كه پيونگ يانگ اعلام كرده به خاطر سياستهاي خصومت آميز آمريكا عليه كره شمالي دور چهارم اين گفتگوها را ادامه نخواهد داد.

اختلافات ياد شده با اختلافات اخير ژاپن و كره شمالي بر سر ربوده شدن اتباع ژاپن در دوران جنگ سرد توسط كره شمالي اضافه شده موجب پيچيده تر شدن موضوع شده ست .