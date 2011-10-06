200 خبرنگار محلی سفر چهارم رئیس جمهور به همدان را پوشش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شیر محمدی با اعلام تشکیل ستاد اطلاع‌ رسانی دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان اظهار داشت: هدف از تشکیل این ستاد انعکاس و پوشش گسترده اخبار مرتبط با دور چهارم سفر هیئت دولت به استان همدان است.

وی افزود: این ستاد همه امکانات مورد نیاز برای انتشار به موقع اخبار را مهیا کرده است.

شیرمحمدی افزود: بیش از 200 خبرنگار استانی و محلی عهده دار پوشش اخبار این دور از سفر رئیس جمهور به همدان شده اند.

رئیس جمهور و هیئت دولت صبح چهارشنبه در نود و دومین سفر استانی خود وارد همدان شدند.