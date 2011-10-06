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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

200 خبرنگار محلی سفر چهارم رئیس جمهور به همدان را پوشش می دهند

200 خبرنگار محلی سفر چهارم رئیس جمهور به همدان را پوشش می دهند

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان گفت: بیش از 200 خبرنگار محلی سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به همدان را پوشش می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شیر محمدی با اعلام تشکیل ستاد اطلاع‌ رسانی دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان اظهار داشت: هدف از تشکیل این ستاد انعکاس و پوشش گسترده اخبار مرتبط با دور چهارم سفر هیئت دولت به استان همدان است.

وی افزود: این ستاد همه امکانات مورد نیاز برای انتشار به موقع اخبار را مهیا کرده است.

شیرمحمدی افزود: بیش از 200 خبرنگار استانی و محلی عهده دار پوشش اخبار این دور از سفر رئیس جمهور به همدان شده اند.

رئیس جمهور و هیئت دولت صبح چهارشنبه در نود و دومین سفر استانی خود وارد همدان شدند.

کد مطلب 1425701

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