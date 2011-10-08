تاثیر مشارکت حداکثری شهروندان در اجرای دقیق سرشماری نفوس غیرقابل انکار است

مسئول امور تبلیغات طرح سرشماری نفوس در شهرستان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجا که طرح سرشماری نفوس ومسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اطلاع رسانی صحیح و دقیق می تواند در اجرای این طرح موثر باشد.

محسن زاده اظهار داشت: شهرستان بهارستان نیز همانند سایر شهرستانهای کشورمان کلیه اقدامات این طرح ملی را با برگزاری نشست های تخصصی فراهم کرده است.

مسئول امور تبلیغات این طرح در شهرستان بهارستان ادامه داد: با توجه به گستردگی این شهرستان و نرخ رشد جمعیت، اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص اهداف کلی این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی بیان کرد: از ابتدای کلید خوردن مقدمات این طرح اطلاع رسانی دقیق و شفاف به شهروندان و کلیه ادارات موجود شهرستان آغاز شده است.

محسن زاده افزود: به منظور تنویر افکار عمومی بیش از چندین خبر در نشریات و ویژه نامه های محلی و همچنین خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که آثار مهمی را به همراه داشت.

مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان انتشار اطلاعیه دعوت به همکاری از واجدین شرایط در این طرح، نصب بنر در نقاط پر تردد شهرستان، ارسال پیامک به تمامی مسئولین و مدیران روابط عمومی های ادارات به صورت دوره ای را از جمله فعالیت های ستاد تبلیغات این طرح در محل فرمانداری شهرستان برشمرد و بیان کرد: با توجه به اینکه تریبون نماز عبادی سیاسی در جهت حضور مردم در صحنه های مختلف این انقلاب از جایگاه ویژهای برخوردار است با تهیه و ارسال مطالبی به ائمه جمعه شهرهای گلستان و نیسم شهر و عنوان کردن آن در بین نمازگزاران اطلاع رسانی گسترده ای در این مسیر صورت گرفته است.

این مسئول در حوزه اطلاع رسانی هماهنگی با اداره آموزش و پرورش را به منظور برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوعیت سرشماری نفوس و مسکن از دیگر اقدام ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی ذکر کرد.

محسن زاده در پایان با اشاره به افتتاح این طرح و همچنین مشارکت آحاد شهروندان از این طرح گفت: طی مراسمی در سالن 22 بهمن گلستان رسما اجرای این طرح افتتاح خواهد شد که امیدواریم شهروندان شهرستان بهارستان همکاری تنگاتنگی با ماموران سرشماری آمار نفوس و مسکن داشته باشند.