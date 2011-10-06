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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

شاه محمدی:

صیانت از ارزش های اسلامی رسالت پلیس نظارت بر اماکن عمومی است

صیانت از ارزش های اسلامی رسالت پلیس نظارت بر اماکن عمومی است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی استان کردستان اظهار داشت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی به منظور صیانت از ارزش های اسلامی، انقلابی و اخلاقی و رعایت مقررات بر اماکن عمومی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاه محمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم امنیت و نظارت بر اماکن و همایش اصناف استان کردستان اظهار داشت: شناسایی و تایید صلاحیت، نظارت بر سلامت خدمات و فعالیت های اصناف، پیشگیری از اقدامات سوء امنیتی، اجتماعی، فرهنگی در حوزه اصناف، جلوگیری از تولید و عرضه اقلام ممنوع از دیگر اهداف ارزشی پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.

وی با اشاره به اینکه 62 هزار و 500 واحد فعال اصناف و بازاری در استان کردستان وجود دارد، اظهار داشت: 53 هزار از این واحدهای صنفی دارای پروانه و مجوز کار و 9 هزار و 500 واحد شناسایی شده فاقد مجوز در استان کردستان وجود دارد که باید هر چه سریعتر این واحدهای فاقد مجوز ساماندهی شوند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کردستان با اشاره به اینکه 11 مجمع امور صنفی در کردستان وجود دارد که دو واحد آن در مرکز سنندج و بقیه در دیگر شهرستان ها واقع شده اند، افزود: بیشترین جمعیت صنفی استان کردستان مربوط به خاروبار فروشان با شش هزار و 100 واحد و کمترین آمار صنفی مربوط به کتاب فروشان است.

شاه محمدی با بیان اینکه بخش زیادی از مردم استان کردستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اصناف و اماکن فعالیت دارند، بیان کرد: پلیس با همکاری مردم، اصناف و بازار در این بخش نظارت بر اماکن عمومی را افزایش می دهد و انتظار می رود که این همکاری همچنان ادامه داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به رسیدگی به 773 فقره شکایت در حوزه اصناف طی سال جاری در استان کردستان از انهدام سه شبکه سازمان یافته در حوزه اصناف خبر داد و گفت: هزار و 794 واحد صنفی متخلف تاکنون پلمپ شده اند و برخورد با واحدهای متخلف در حوزه های مختلف اصناف با جدیت دنبال می شود.

کد مطلب 1425706

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