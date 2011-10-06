۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

1380 نفر عضو سازمان نظام دامپزشکی مازندران هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی مازندران گفت: هم اکنون هزار و 388 نفر از مهندسان و پزشکان دامپزشک استان، عضو سازمان نظام دامپزشکی مازندران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس علی هادی زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سلامت یک اصل اساسی در جوامع امروزی بوده که سازمان دامپزشکی بدان توجه اساسی دارد.

وی افزود: امروزه با مصرف غذای کمتر و بهره گیری از دانش نوین علمی، می توان تولید محصولات و فرآورده های خام گوشتی بیشتری داشته و تمام تلاش دامپزشکی در این است محصولات خود را با کیفیت بالا به مردم ارائه دهند.
 
هادی زاده  تصریح کرد: سازمان نظام  دامپزشکی مازندران، دارای هزار و 388 عضو بوده که از این تعداد هزار و 281 نفر آقایان و 104 نفر را خانمها تشکیل می دهند.

وی گفت: 12 نفر از اعضای سازمان از دامپزشکان متخصص، 682 نفر دارای مدرک دکترای عمومی دامپزشکی، 92 نفر کارشناس دامپزشکی و 499 نفر کاردان دامپزشک و 103 نفر در سایر رده های دامپزشکی هستند.

هادی زاده گفت: شورای نظام دامپزشکی بیش از 50 دوره آموزشی برای همکاران به صورت ثبت شده و مدون اجرا و تعداد 30 دوره آموزش غیرمدون برای اعضای سازمان برگزار کرده است.

وی افزود: 600 قرارداد کاری بین دامپزشکی و سایر رده ها و بخش های مختلف تولیدی مازندران منعقد شده که نظارت بهداشتی و فنی بر این واحد توسط  سازمان دامپزشکی صورت می گیرد.
 
وی بیان داشت: فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی در مازندران مشکل شغلی ندارند.

