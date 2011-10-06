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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

قبادی:

شناسامه مکانیزه در شهرستانهای ایلام صادر می شود

شناسامه مکانیزه در شهرستانهای ایلام صادر می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: از این به بعد شناسامه مکانیزه در شهرستانهای ایلام صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قبادی در این ارتباط اظهار داشت: در حال حاضر در صدور شناسنامه مکانیزه جدید افرادی که شناسنامه آنان مفقود شده و یا مشخصات سجلی آنان تغییر کرده و نیز افرادی که به سن 15 سال رسیده و باید شناسنامه آنان عکس‌دار شود در اولویت هستند.

وی بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال 13 هزار شناسنامه مکانیزه جدید در مناطق مختلف استان ایلام صادر شود.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر تمام ادارات ثبت احوال مناطق مختلف استان ایلام مجهز به سیستم چاپ شناسنامه مکانیزه هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: در شش ماهه نخست امسال شش هزار و 523 شناسنامه مکانیزه در ایلام صادر شده است.

کد مطلب 1425715

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