آغاز کنترل قیمتها / 1500 تن تخم مرغ وارد کردستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه غیبی شامگاه چهارشنبه در مراسم امنیت اماکن عمومی و همایش اصناف و امنیت در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته تا چند روز آینده هزار و 500 تن تخم مرغ وارد استان کردستان می شود که این اقدام در راستای کنترل قیمت ها موثر و مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه هر گونه انبار و نگهداری غیرمتعارف تخم ‌مرغ احتکار محسوب شده و با محتکران برابر مقررات برخورد می شود، افزود: به دلیل کاهش تولید تخم مرغ در چند روز اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت این محصول در سطح کشور و استان کردستان بودیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به اینکه روزانه در استان کردستان 50 تا 60 هزار تخم مرغ مصرف می شود، گفت: از مجموع تخم مرغ مورد نیاز استان کردستان حدود 15 درصد از آن در دخل تولید می شود و بقیه نیاز استان از دیگر مناطق کشور تامین می شود.

شاه غیبی با اشاره به اینکه به زودی با انجام واردات این قلم کالا و در نتیجه بازرسی‌ های دقیق، قیمت تخم‌ مرغ در سطح کشور و به ویژه در استان کردستان کنترل می شود گفت: همکاری و مشارکت مردم در راستای برخورد با افزایش قیمت محصولات در بازار یک نیاز لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، بیان کرد: هر گونه نگهداری و انبار تخم ‌مرغ در انبارها به عنوان احتکار قلمداد و با هماهنگی‌ با اداره کل تعزیرات حکومتی با متخلفان برابر مقررات برخورد قاطع صورت می گیرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با بیان اینکه در استان کردستان 850 واحد صنعتی فعال با پروانه فعالیت می کنند، گفت: با فعالیت این تعداد واحد صنعتی 18 هزار اشتغال در استان کردستان ایجاد شده است.

شاه غیبی اظهار داشت: 450 میلیون تن ذخیره معدنی در استان کردستان وجود دارد که سه هزار شغل ایجاد کرده و با توسعه پتروشیمی و کارخانه لاستیک علاوه بر ایجاد فرصت های جدید شغلی زمینه برای توسعه صادرات استان و حضور در عرصه رقابت جهانی را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان از ایجاد 16 هزار فرصت شغلی در استان کردستان در قالب اجرای طرح های وابسته به بنیاد برکت خبر داد و گفت: سه هزار شغل در راستای اجرایی شدن این طرح ها در استان کردستان ایجاد می شود.