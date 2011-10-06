به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری موضوع اختلاس بزرگ بانکی همانند هفته های گذشته از مهمترین و داغ ترین بحث های رسانه ها بوده است به نحوی که این موضوع بسیار مهم و به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی ماتم بانکی به عنوان یکی از جذاب ترین سوژه های رسانه ها بوده است.

پرداختن به ابعاد مختلف و زوایای پیدا و پنهان این فاجعه بانکی در هفته جاری به یکی از مهم ترین اختبار رسانه ها بدل شد و تقریبا در هر روز خبری از استعفا و یا برکناری مقامات بانکی و یا افشاگری ها مطرح شد.

اختلاس

شوک بزرگ بانکی در ابتدا با استعفای خاوری مدیرعامل بانک ملی شروع شد و پس از آن نیز به برکنار مدیران عال بانک های صادرات، سامان و بانک گردشگری کشید که البته در مورد بانک گردشگری برخی حواشی و تایید و تکذیب ها نیز مبنی بر حضور و یا عدم حضور هیئت مدیره و مدیرعامل آن مطرح است.

به صورت کلی تا به امروز فقط فرار مدیرعامل بانک ملی به خانه ۳ میلیاردی در تورنتوی کانادا، برکناری محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و جایگزینی پیشرو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن به جای وی، برکناری ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان، برکناری اعضای هیئت مدیره برخی بانک ها مانند گردشگری و ملی و برکناری مدیرعامل بانک گردشگری مشخص شده است.

در کنار موارد ذکر شده باید به نشست شورای پول و اعتبار پیرامون بررسی موضوع اختلاس و همچنین لغو مجوز تاسیس بانک آریا نیز اشاره کرد.

سکه و اشتغال

اما در بازار سکه و ارز نیز طی هفته جاری برخی نوسانات به وقوع پیوست به نحوی که دلار از ۱۲۸۰ تومان در بازار آزاد تا ۱۲۱۰ تومان در روزهای گذشته در نوسان بود. همچنین سکه تمام طرح قدیم نیز از ۶۱۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان در روز گذشته رسید و سکه طرح جدید نیز از ۵۸۳ هزار تومان به ۵۷۲ هزار تومان کاهش یافت.

شورای عالی اشتغال در هفته جاری تشکیل جلسه داد و طی آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طی ۶ ماه گذشته بیش از ۱ میلیون فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد. با وجود پرداختن برخی رسانه ها به این موضوع، گفته می شود برخی نمایندگان مجلس به دلیل آنچه که بدتر شدن اوضاع اشتغال کشور اعلام شده است درصدد استیضاح شیخ الاسلامی هستند.

باغ ویلاها و قیمت تخم مرغ

موضوع مربوط به باغ ویلاهای شمال تهران نیز موضوع جدیدی است که در بخش مسکن مطرح شده است. خبرنگار مهر در این باره نوشت: باغ ویلاهای شمال تهران در حالی با قیمت های بیش از نیم میلیارد تومان به فروش می‌رسند که سرمایه گذاران به باغ‌ ویلاهای اطراف کلانشهرها و شهرهای جدید روی آورده‌اند و معتقدند در آینده بازار باغ ‌ویلا رونق زیادی پیدا خواهد کرد.

رکورد زنی قیمت تخم مرغ در بازار نیز در نوع خود خبر جالی بود که در هفته جاری مورد نقد رسانه ها قرار گرفت به نحوی که در حال حاضر تخم مرغ از شانه ای ۵ تا ۸ هزار تومان فروخته می شود که نسبت به ۲۰ روز گذشته حداقل در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش قیمت داشته است.

یارانه، شیر، بیمه

واریز یارانه های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هر نفر در مرحله هشتم نیز از دیگر اخبار اقتصادی این هفته بوده است و در این خصوص مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها به خبرنگار مهر، گفت: تغییری در میزان یارانه پرداختی در دستور کار نیست.

همچنین مهدی غضنفری در گفتگو با مهر درباره علت افزایش قیمت شیر و لبنیات گفت: از آنجایی که خوراک دام وارداتی بوده و افزایش محسوسی در آن به وجود آمده، قیمت شیر و لبنیات نیز به تبع آن افزایش بافته است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران نیز به خبرنگار مهر، گفت: افزایش پوشش نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان به ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مدت ۵ ماه باقی مانده از سال نیازی به خریداری جدید توسط افرادی که دارای پوشش بیمه شخص ثالث هستند، ندارد.

وضعیت بزرگترین طرح ذخیره سازی گاز

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بزرگترین طرح ذخیره سازی گاز به زمستان امسال نمی‌رسد، اعلام کرد: پیش بینی می‌شود این مخزن در صورت تزریق مناسب تا زمستان سال آینده قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

خجسته مهر با اعلام اینکه متاسفانه در ۸ ماهه نخست امسال تزریق گاز به مخزن سراجه انجام نشده است، تصریح کرد: امکان راه اندازی نخستین طرح ذخیره سازی گاز طبیعی ایران برای زمستان سال جاری فراهم نیست.