همایش کار و آواهای موسیقی ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغازبرنامه دبیردومین همایش آواها و آیین های موسیقی کار به روی صحنه آمد و در خصوص کم و کیف برگزاری این همایش سه روز توضیحاتی ارائه کرد وب اشاره برگزاری این همایش دردو دوره متوالی اشاره کرد و گفت : در این چند شب حاصل تلاش های خود را طی یک سال گذشته از دوره گردی خود درمناطق کشور از آواها و آیین های موسیقی کار را به همراهی دوستان هنرمند موسیقی در نقاط مختلف کشور به روی صحنه ببریم تا شاید بازشناسی این آواها و آیین های موسیقی کار در یک جا جمع گردد و به عنوان یک مرجع مورد بررسی قرار گیرد چراکه نسل بعد نیاز دارد که با آنچه در فرهنگ موسیقی کشورش رخ داده و جزئی از هویت اش شده است آشنا شود.

در ادامه صحبت های هوشنگ جاوید، حسین رحمتی مردم شناس وموزه دار فرهنگ و تاریخ مردم سمنان به همراه گروه خود به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی کار سمنان با همراهی احمد رجبی نوازنده دف و خواننده و علی گودرزی نوازنده قشمه قطعاتی را اجرا کرد. مناظره گرگ و میش که بین دوشبان هنگام چرا خوانده می شود اجرا شد به این ترتیب که یکی از شبان ها گرگ بود ودیگری شبان که قطعه ای را به شکل گفتگو با یکدیگر می خواندند؛ قطعه دیگر به نواخوانی ساربانی اختصاص داشت و قطعه دیگر گل اندام نام داشت این قطعه شرح دلدادگی حسین خان به گل اندام است که برادران تصمیم به قتل حسین خان می گیرند و او را به شام دعوت می کنند تا مراسم قتل او را به جا آورند و گل اندام در پشت سیاه چادران آواز سر می دهد تا عشق خود را از خطری که با او مواجه خواهد شد آگاه کند.

درادامه این مراسم ، رضا مهدوی مدیرمرکز موسیقی حوزه هنری به روی صحنه آمد و درخصوص چرایی برگزاری این همایش در این مرکز گفت : آیین ها و ترانه های موسیقی کار و آنچه نغمه های مردم کوچه و بازار را در بر دارد تعریفی بر آن می توان قائل شد چراکه موسیقی کار از ایران باستان تا کنون به اشکال مختلف در میان نسل ها دیده شده است و این فرهنگ به فراخور زمان واکاوی گردیده است ؛ اما نکته قابل توجه این است که پژوهشگران و دولتمردان از گذشته های دور باید روی موسیقی آواها و نواهای کار بررسی می کردند که متاسفانه این اتفاق نیافتاد ؛و البته هنوز هم دیر نیست اما نکته قابل توجه این است که پژوهشگران مباحث مربوط به موسیقی کار را نباید به شکل موزه ای انجام دهند بلکه سعی پژوهشگران باید معطوف به شناخت هرچه بیشتر اقوام و اتحاد بین آنها با بیان علمی و پژوهشی باشد .

خاستگاه موسیقی نواحی مرکز موسیقی حوزه هنری است

مدیرمرکز موسیقی حوزه هنری در ادامه افزود : این مقدمه را برای رسیدن به این مطلب عرض کردم که یادآور شوم عزیزانی که موسیقی اقوام را به شکلی درست و مناسب بررسی کرده اند از جمله کسانی بودند که درحوزه هنری به نوعی پایه گذار این نوع موسیقی شدند و پس از آن کسانی که به این کار وارد شدند از الگوهای نخستین این مجموعه الگو برداری کردند و برای ادامه تحقیق های خود پیش رفتند و حال اگر در طول سالها مشکلات و مسائلی در ضبط این آثار بوده است باید گذاشت به عهده کوتاهی هایی که درعرصه فرهنگ شده است اما از زمانی که به عنوان مدیر این مجموعه خدمت گذار بودم دقیقا از سال 80 کار ضبط این نوع موسیقی را آغاز کردم.

مهدوی در پایان افزود : به اعتقاد من این نوع نگاه نقادانه در جهت الگو سازی انواع موسیقی حتی موسیقی پاپ می تواند کارگشا باشد و حال اینکه اگر پدیده ای از فرهنگ بخواهد جهانی شود همین نوع موسیقی است چراکه موسیقی اقوام در جان و خون هر ایرانی جریان دارد و مهم هم برای ما ایرانی بودن است و البته به جد اعتقاد دارم که خاستگاه این نوع موسیقی و مرکز رشد و اشاعه آن مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است و اگر فعالیت دیگری دراین زمینه انجام شده گرته برداری از مجموعه فعالیتهای این مرکز بوده است.

پس از پایان صحبت های مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری هوشنگ جاوید به روی صحنه آمد و درحالی که به شدت تحت تاثیر صحبت های مهدوی قرار گرفته بود گفت : بسیاری از جریان ها نمی خواهند هنرمندان و صاحب نطرانی که دراین عرصه فعالیت چشمگیری کرده اند اکنون فعال باشند به عنوان نمونه محمدرضا درویشی یکی از پژوهشگرانی است که خیلی از افراد می خواهند او در این فضا تنفس نکند درحالی خاستگاه درویشی موسیقی اقوام است .

دبیر دومین همایش موسیقی آواها و آیین های موسیقی کار درادامه با بغضی که در صدایش شنیده می شد گفت : درویشی نباید از موسیقی نواحی کنار برود چراکه درویشی صدای موسیقی نواحی ایران است .