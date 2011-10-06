نتایج طرح استادیار دانشگاه آزاد اسلامشهر در بانک جهانی ژن ثبت شد

مریم قانع در خصوص اهمیت طرح مذکور و علت انتخاب این موضوع برای پژوهش به خبرنگار مهر گفت: فعالیت های صنعتی و کشاورزی و شهری باعث ورود آلاینده ها ی شیمیایی به محیط زیست شده و منجر به آلودگی آب و خاک اطراف شهرها به فلزات سنگین می شوند.

وی افزود: ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و مصرف آن توسط انسان و دام، پیامد های نامطلوبی به دنبال داشته و سبب ایجاد مخاطرات اکولوژیکی و زیست محیطی می شود از این رو، پرداختن به این موضوع و پاکسازی محیط های مسکونی از این آلودگی که از مسائل اساسی مؤثر در بهداشت و سلامت انسان و موجودات است، امری ضروری بوده که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد.

قانع گفت: در روشهای پاکسازی، استفاده از روش های بیولوژیک (bioremediation) به دلیل ارزانتر بودن و عدم ایجاد آلودگی ثانویه از اهمیت بالایی برخوردار است.

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر افزود: از سوی دیگر با شناسایی و جداسازی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین، می توان باکتری هایی را یافت که در محل و بدون ایجاد آلودگی و صرف هزینه بالا، فلزات را از محیط حذف کرده و باعث پاکسازی محیط نیز می شوند.

وی در تشریح مختصر طرح " جداسازی و شناسایی باکتری های بومی مقاوم به فلزات سنگین شهرستان اسلامشهر به منظور پاکسازی محیط زیست "، گفت: حذف فلزات سنگین از محیط زیست به روش شیمیایی، نیازمند تکنولوژی بالایی بوده و بسیار هزینه بر است، پاکسازی محیط زیست به روش بیولوژیک (bioremediation) با استفاده از میکروارگانیسم های مقاوم به فلزات سنگین، راه مناسب تر و ارزانتری است که در این طرح بدان پرداخته شده است.

استادیار واحد اسلامشهر افزود: در این طرح باکتری های بومی مقاوم به فلزات سنگین نقاط مختلف شهرستان اسلامشهر، با استفاده از محیط های کشت حاوی فلزات سنگین جداسازی شد و سپس حداقل غلظت مهاری(MIC) ) هر یک از فلزات سنگین(کروم، کبالت، جیوه، روی، مس) ، برای باکتری های جد اشده، مورد آزمایش قرار گرفت.

قانع در ادامه با اشاره به نتایج حاصل از این پژوهش گفت: مطالعات نشان داد که باکتری های فوق در غلظت های mM5/3 کروم و کبالت ، mM2 جیوه و mM 5/2 روی و مس توانایی رشد دارند.

وی افزود: در ادامه شناسایی باکتری های فوق ، از روی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی و در نهایت مطالعات مولکولی از طریق تعیین توالی ژن 16SrRNA صورت گرفت. توالی ژن 16SrRNA نیز با استفاده از BLAST http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast با اطلاعات موجود در GenBank مقایسه شد.

قانع گفت: مطالعات فیلوژنیک نشان داد که باکتری های فوق متعلق به جنس های Acinetibacter ,Comamonas Entrobacter, Bacillus هستند.

نتایج حاصل از توالی یابی ژن 16SrRNA، توسط دکتر مریم قانع و همکاری خواهر وی (مژگان قانع)، منجر به ثبت 10 ژن جدید در بانک جهانی ژنی GenBank به آدرس: www.ncbi.nlm.nih.gov ، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شد.