تکرار اشتباهات آمریکا توسط ترکیه/ پایان ‌سیاست‌ "صفر ‌مسائل ‌با ‌همسایگان"

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولادیسلاو واروبیوف" در مطلبی در راسیسکایا گازتا می نویسد: ترکیه که از مخالفان سوری حمایت کرد، در راه خطرناکی گام برداشته است. مخالفان ‌سوری ‌به ‌تدریج ‌و ‌بدون ‌شتاب ‌به ‌تقلید ‌از ‌سناریوی ‌لیبیایی ‌سرنگونی ‌حکومت ‌ادامه ‌می‌دهند. در ‌استانبول ‌نشست ‌دو ‌روزه ‌نمایندگان ‌مخالفان ‌سوری ‌به ‌کار ‌خود ‌پایان ‌داد. ‌در ‌جریان ‌آن ‌شورای ‌ملی ‌تشکیل ‌شد ‌که ‌هدف ‌آن، ‌برکناری ‌بشار ‌اسد ‌از ‌مقام ‌ریاست ‌جمهوری ‌است.‌ نمی‌توان ‌از ‌این ‌واقعیت ‌چشم ‌پوشید ‌که ‌مقامات ‌ترکیه ‌آشکارا ‌طرف ‌نیروهای ‌سیاسی ‌را ‌گرفته ‌اند ‌که ‌بر ‌سرنگونی ‌رئیس ‌جمهور ‌کشور ‌همسایه ‌تأکید ‌می‌کنند ‌که ‌درگذشته ‌نه ‌چندان ‌دور ‌دوست ‌ترکیه ‌بود.

‌در ادامه این مطلب آمده است: ترکیه ‌در ‌ماه‌های ‌اخیر ‌سیاست ‌خارجی ‌منطقه ‌ای ‌خود ‌را ‌گسترش ‌داده ‌است. ‌مقامات ‌ترکیه ‌با ‌چند ‌"عملیات ‌نقطه‌ای" ‌موفق ‌به ‌افزایش ‌قابل ‌توجه ‌نفوذ ‌خود ‌در ‌خاورمیانه ‌و ‌شمال ‌آفریقا ‌شدند. ‌البته ‌این ‌اقدامات ‌موفقیت ‌آنی ‌به ‌بار ‌آورد، ‌ولی ‌دورنمای ‌سیاست ‌آنکارا ‌اینقدر ‌درخشان ‌به ‌نظر ‌نمی‌رسد، ‌زیرا ‌ترکیه ‌بدون ‌تردید ‌الگوی ‌آمریکایی ‌(یعنی ‌توسل ‌به ‌زور ‌و ‌تجاوز) ‌گسترش ‌حضور ‌منطقه ‌ای ‌خود ‌را ‌انتخاب ‌نموده ‌است. ‌ولی ‌همه ‌می‌دانند ‌واشنگتن ‌با ‌این ‌گونه ‌رفتار ‌برای ‌خود ‌در ‌جهان ‌اسلام ‌چه ‌مشکلاتی ‌ایجاد ‌کرده ‌است.

نویسنده روس در بخش دیگری از مطلب خود در روزنامه راسیسکایا گازتا آورده است: ترکیه ‌در گذشته ‌به ‌سیاست ‌"صفر ‌مسائل ‌با ‌همسایگان" ‌پایبند ‌بود ‌که ‌این ‌سیاست ‌به ‌ثمر ‌نشست. ‌آنکارا ‌موفق ‌شد ‌در ‌برخورد ‌با ‌چالش های ‌داخلی ‌تمرکز ‌کند ‌و ‌از ‌خطرات ‌خارجی ‌بگریزد. ‌بعد ‌از ‌آن ‌مقامات ‌ترکیه ‌که ‌بنیه ‌خود ‌را ‌تقویت ‌کردند، ‌ظاهراً ‌به ‌این ‌نتیجه ‌رسیدند ‌که ‌می‌توانند ‌مدعی ‌رهبری ‌منطقه ای ‌شوند. ‌آنکارا ‌در ‌گذشته ‌نیز ‌از ‌این ‌ادعاها ‌داشت. ‌ولی ‌در ‌آن ‌زمان ‌ایران، ‌اسرائیل ‌و ‌مصر ‌مانع ‌از ‌رهبری ‌ترکی ‌شده ‌بودند. ‌ولی ‌"بهار ‌عربی" ‌در ‌معادلات ‌خاورمیانه ‌تغییرات ‌جدی ‌اعمال ‌نموده ‌است. ‌همه ‌غیر ‌از ‌ترکیه ‌تضعیف ‌شدند ‌که ‌رجب ‌اردوغان ‌نخست ‌وزیر ‌نخواست ‌این ‌فرصت ‌را ‌از ‌دست ‌بدهد. با اسرائیل زورآزمایی کرد و اکنون ‌نوبت ‌سوریه رسیده ‌است. ‌به ‌عبارت ‌دیگر، ‌می‌توان ‌گفت ‌که ‌از ‌سیاست ‌"صفر ‌مسائل ‌با ‌همسایگان" ‌اثری ‌باقی ‌نمانده ‌است.