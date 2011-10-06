به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی سرمربیان تیم‌های لیگ برتری با "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی و دستیارانش صبح امروز پنجشنبه با تاخیر 15 دقیقه‌ای از ساعت 9 و 15 دقیقه و با حضور تنها هفت مربی آغاز شد.

"کارلوس کی‌روش"، "دانیل گاسپار"، "آنتونیو سیموئز"، امید نمازی و مارکا آقاجانیان از اعضای کادر فنی تیم ملی حاضر در نشست بودند و حسین فرکی، منصور ابراهیم‌زاده، عبدالله ویسی، علی اصغر کلانتری، پرویز مظلومی، فرهاد پورغلامی هم مربیانی بودند که پیش از آغاز نشست در جلسه حضور یافتند. اما امیر قلعه نویی پنج دقیقه پس از آغاز این گردهمایی و در پایان صحبت‌های عباس ترابیان در نشست حاضر شد.

پرویز مظلومی، فرهاد پورغلامی و علی اصغر کلانتری تصور می کردند این نشست در سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی کمپ تیم‌های ملی برگزار می شود به همین دلیل ابتدا در آن مکان حضور یافتند اما سپس به سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال ایران آمدند.

در ابتدای این جلسه عباس ترابیان پنج دقیقه برای حاضرین صحبت کرد و در پایان صحبت‌های سرپرست تیم ملی همه خبرنگاران جلسه را ترک کردند تا نشست سرمربی تیم ملی با مربیان لیگ برتری کاملا محرمانه برگزار شود.