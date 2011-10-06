معتصم قذافی از سرت گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع وابسته به انقلابیون لیبی از پیشروی به سوی منطقه ای که مراکز دولتی سرت در آن قرار دارد خبر دادند.

منابع مذکور تاکید کردند که درگیری ها میان انقلابیون و گردانهای قذافی به شدت ادامه دارد و گردانهای قذافی به سلاحهای سبک برای مقابله با انقلابیون روی آورده اند.

از سوی دیگر "احمد البانی" سخنگوی وزارت دفاع شورای انتقالی لیبی گفت: معتصم قذافی فرزند رهبر فراری لیبی از سرت به سوی مکان نامعلومی گریخته است.

شایان ذکر است که بنی ولید و سرت از آخرین سنگرهای رژیم قذافی است که همچنان به مقاومت خود در برابر انقلابیون ادامه می دهند. سرت زادگاه قذافی و محل برگزاری اجلاس سران عرب در دوره قبلی آن است.