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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

ساخت 140 مدرسه طی شش سال در ایلام

ساخت 140 مدرسه طی شش سال در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس استان ایلام گفت: در شش سال گذشته 140 مدرسه در این استان ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شهری در این ارتباط اظهار داشت: در دولت نهم و دهم ساخت مدرسه در استان ایلام روند چشمگیری داشته است.

وی بیان داشت: طی این مدت 140 مدرسه با اعتباری با لغ بر 400 میلیارد ریال و شامل 500 کلاس درس ساخته شده است.

شهری گفت: در حال حاضر تک نوبتی کردن مدارس استان ایلام مهمترین اولویت اداره نوسازی مدارس استان ایلام است.

این مسئول عنوان کرد: 90 درصد مدارس ابتدایی استان ایلام طی سال جاری تک نوبتی هستند.

وی بیان داشت: ساخت نمازخانه در همه مدارس استان ایلام نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1425731

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