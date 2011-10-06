سارا پیلین نامزد ریاست جمهوری آمریکا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سارا پیلین" شب گذشته با اعلام این خبر گفت وی و همسرش تصمیم گرفته اند که به طریق دیگری به کشورشان خدمت کنند.

نامزد معاون اولی "جان مک کین" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در گفتگوی رادیویی اعلام کرد قصد ندارد در انتخابات سال آینده نامزد جمهوریخواهان شود. فرماندار پیشین آلاسکا همچنین تاکید کرد نامزد هیچ حزب دیگری نیز نخواهد شد چرا که این کار به پیروزی اوباما کمک می کند.

این در حالی است که پیلین پیش از این بارها از احتمال نامزدی اش در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا خبر داده بود و نظرسنجی های اخیر نیز از شانس بالای وی در میان محافظه کاران حکایت داشت.

گفتنی است در حال حاضر "میت رامنی" فرماندار پیشین ماساچوست و "ریک پری" فرماندار تگزاس بیش از دیگر نامزدهای جمهوریخواهان بخت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارند.