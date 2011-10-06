میهمانان شمس تبریزی مزارش را گلباران کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، صبح امروز پنجشنبه 14 مهرماه همایش «مولانا در آینه شمس» با حضور چهره‌های فرهنگی به مصداق سخن مولانا «چنان پر شد فضای سینه از دوست … که فکر خویش گم شد از ضمیرم» بر سر مزار شمس تبریزی در شهر خوی آغاز به کار کرد.

میهمانان همایش ابتدا با گلباران مزار شمس تبریزی و قرائت قرآن و فاتحه به وی ادای احترام کردند و به رسم میزبانی، قرائت قرآن به عبدالستار یارار، معاون استاندار قونیه و مدیر کل سابق توریسم این شهر سپرده شد.

در ادامه مراسم محمد موقتیان، استاد دانشگاه و مولوی پژوه در سخنانی کوتاه گفت: خیلی خوشحالیم که در ایران میزبان چنین مراسمی هستیم که همه اینها به یمن حضور شمس تبریز است.

وی ادامه داد: شمس تبریز، نمود انسان والایی است که فلسفه خلقت برای آفرینش اینچنین انسانی بوده و مایه تفاخر باری تعالی نیز هست. ما امروز در مزار شمس گرد هم آمدیم تا به روان او درود فرستاده و بر او دعا کنیم. به این امید که مردمان شایسته‌ای برای پاسداری از فرهنگ او باشیم.

این مراسم با اجرای زنده تصنیف «از کجا آمده‌ام، آمدن بهر چه بود» از سوی علی جهاندار خواننده و از شاگردان محمدرضا شجریان دنبال شد.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی شهر خوی، کریم زمانی مولوی‌پژوه، ناجی باکرجی، رئیس تربت مولانا در قونیه و رئیس موزه‌های قونیه، شهردار و رئیس شورای شهر نیشابور، فروزنده اربابی، نماینده بنیاد مولانا در ایران، رئیس شورای شهر خوی، اولکر رئیس دپارتمان پزشکی دانشگاه سلجوق و مثنوی‌پژوه، عبدالستار یارار، معاون استاندار قونیه، محسنی رئیس دانشگاه آزاد خوی، محمد موقتیان مولوی پژوه و ... از دیگر میهمانان همایش بودند که بر سر مزار شمس حاضر شدند.

ادامه برنامه‌های همایش در اداره کل ارشاد اسلامی استان خوی در حال برگزاری است و هنوز سخنرانی‌های علمی آغاز نشده است.

