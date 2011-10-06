طرح نگهبان محله امنیت در سطح شهر را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌محمد رستمیان شامگاه چهارشنبه در مراسم امنیت اماکن عمومی و همایش اصناف و امنیت در استان کردستان اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ناامنی در استان و جامعه با مشارکت عمومی امکان ‌پذیر است و یکی از راه حلهای این موضوع ایجاد شرکت های خدمات محافظین به شمار می رود.

وی واگذاری تامین امنیت به نیروهای مردمی را در قالب نگهبان محله موثر در تامین امنیت اجتماعی و نقش آفرین در ایجاد اشتغال در سطح استان دانست و گفت: رسالت اصلی نیروی انتظامی تامین امنیت و کاهش تعارضات اجتماعی در جامعه با همکاری و مشارکت خود مردم است.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان کردستان بیان کرد: نیروی انتظامی به منظور ارائه خدمات بیشتر به مردم نیازمند همکاری و مشارکت نگهبانان محله است و ارائه خدمات مضاعف انتظامی با همکاری بازاریان و اصناف در تامین امنیت بازار نیز از اقدامات موثر بوده و نشان از کسب موفقیت طرح نظارت مردم در ایجاد امنیت استان دارد.

رستمیان با اشاره به تاسیس چهار شرکت خدماتی و حفاظتی نظم و امنیت در استان کردستان افزود: سه شرکت در سطح شهرستان سنندج و یک شرکت در مرکز در شهرستان قروه فعالیت می کنند و پنجمین شرکت نیز به زودی در شهرستان سقز تاسیس و فعالیت تامین امنیت خود را آغاز می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه حراست و صیانت از محله و مجتمع ها را نیروهای بازنشسته انتظامی برعهده دارند، اعلام کرد: تاکنون 95 نفر نگهبان محله آموزش داده شده و جذب و آموزش ویژه برای جوانان در شرکت های خدمات محافظین نظم نیز در حال اجرا است.

نایب رئیس مجمع امور صنفی و توزیع کالا استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به تعامل رو به افزایش اصناف شهرستان سنندج با نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت در جامعه اظهار داشت: با اقتدار نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت واقعی و در شان مردم استان کردستان و کارنامه درخشان در برخوردهای قاطع و واقعی با اراذل و اوباش و نظارت بر اماکن و بازار رضایت مردمی و اصناف را به دست آورده و این خود تسریع کننده کار آنها در رسیدن به اهداف مقدس خود در تامین امنیت استان کردستان است.

کرمی اعلام کرد: در راستای همکاری با نیروی انتظامی در تامین امنیت استان کردستان مجمع امور صنفی و توزیع کالای استان کرستان متعهد به انجام دقیق کار و وظیفه واقعی بازاریان و عدم بسته شدن و پلمپ به دلیل موارد سو اخلاقی خواهد شد.