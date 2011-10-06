اختلاس اخیر ریشه یابی شود/ مدیران بانکها دانش کافی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان شامگاه چهارشنبه در مراسم روز دامپزشک در دانشگاه آزاد کرج افزود: همه دستگاه های ذیربط باید تلاش کنند تا اختلاس اخیر ریشه یابی شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: لازم است زمینه ای فراهم شود تا از تکرار اختلاسها جلوگیری شود و هیچگاه از اهمیت و ضرورت این امر مهم غافل نشویم.

همه مقصران در خصوص اختلاس اخیر شناسایی شوند

نماینده مردم کرج در خانه ملت گفت: لازم است همه مقصران در خصوص اختلاس اخیر شناسایی شوند و تقصیر را به گردن دیگران نیندازند.

اکبریان اضافه کرد: همچنین مدیران بانکها باید تجربه، تخصص و دانش کافی داشته باشند و کسانی که آشنایی کافی با امور بانکی ندارند، در این زمینه به کار گرفته نشوند.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس افزود: نباید در خصوص امور بانکی سلیقه ای عمل شود و لازم است از به وجود آمدن این امر به بهترین نحو جلوگیری شود.

اکبریان یادآور شد: لازم است هرکسی که در خصوص اختلاس اخیر به نحوی مقصر بوده، شناسایی شود و در این خصوص پاسخگو باشد.

همه مقصران باید پاسخگو باشند

این مسئول گفت: در این زمینه، هم کسانی که برای انجام اختلاس، جعل و تخلف انجام داده اند و هم کسانی که در خصوص نظارتها و کنترلها کوتاهی کرده اند، باید پاسخگو باشند.

وی افزود: مقصران در این زمینه به جای اینکه تقصیر را گردن دیگران بیندازند، باید پاسخگوی اشتباهات خود باشند.