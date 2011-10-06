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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

مطاعی در گفتگو با مهر:‌

راه و ترابری کرمانشاه جزو دستگاه‌های برتر کشور شد

راه و ترابری کرمانشاه جزو دستگاه‌های برتر کشور شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه گفت: راه و ترابری استان کرمانشاه،‌ در نیمه سال 1390 در یک جهش بی‌سابقه کاری در احداث و مرمت و آسفالت راه های روستایی استان، جزو دستگاه‌های برتر کشور شد.

حیدر مطاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در چند سال اخیر اداره راه و ترابری کرمانشاه موفقیت هایی داشته است، گفت: در سال 1389 این اداره کل در یک تلاش و کار مضاعف جمعی کارکنان، رتبه اول را در جشنواره شهید رجایی در بخش های عمومی و اختصاصی در بین ادارات و ارگانهای اجرایی استان به دست آورد.

وی افزود: راه و ترابری استان کرمانشاه،‌ در نیمه سال 1390 در یک جهش بی سابقه کاری در احداث و مرمت و آسفالت راه های روستایی استان جزو دستگاه‌های برتر کشور شد.

مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه تصریح کرد: راه و ترابری استان کرمانشاه، نه تنها توانسته است خرابی‌های زیرساختی و راه‌ها را در هشت سال دفاع مقدس جبران کند بلکه همگام با همه تلاشگران در این عرصه، در وزارت راه و شهرسازی ایران گام‌های بلندی در جهت ایمن سازی، مرمت و ارتقاء توسعه راه‌های استان به خصوص بزرگراه کربلا که مسیر زائران نجف در کربلای معلی است را در بر می گیرد.

کد مطلب 1425740

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