وتوی روسیه و چین روزی تاریخی را برای سازمان ملل رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،" بثنیه شعبان" گفت: به کارگیری حق وتو از سوی مسکو و پکن علیه قطعنامه ضد سوری، روز تاریخی را برای این سازمان رقم زد.

وی افزود: به طور حتم مردم سوریه از اینکه قدرتهایی هستند که با زورگویی و دخالت نظامی دیگران در امور کشورها مقابله می کنند خرسند هستند و روسیه و چین با این اقدام خود در کنار مردم سوریه قرار گرفتند و زمینه را برای اصلاحات در سوریه فراهم آوردند.

مشاور رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: امیدوارم که آینده از آن روسیه، چین و کشورهای شرقی باشد، زیرا زورگویی های استعمارگری های کشورهای غربی کافی است.

وی تصریح کرد: هر چه ما از غرب ظلم دیده ایم کافی است زیرا کشورهای غربی بر شورای امنیت و دیگر مجامع بین المللی چمبره انداخته اند و در حق ما ظلم می کنند.

شایان ذکر است که قطعنامه ضد سوریه با مخالفت روسیه و چین ره به جایی نبرد و کشورهای غربی در اقدام علیه دمشق ناکام ماندند.