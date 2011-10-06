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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

مشاور رئیس جمهوری سوریه:

وتوی روسیه و چین روزی تاریخی را برای سازمان ملل رقم زد

وتوی روسیه و چین روزی تاریخی را برای سازمان ملل رقم زد

مشاور رئیس جمهوری سوریه با اشاره به ناکامی های غرب در صدور قطعنامه ضد کشورش آن را به مفهوم پایان زورگویی استعمارگران غربی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،" بثنیه شعبان" گفت: به کارگیری حق وتو از سوی مسکو و پکن علیه قطعنامه ضد سوری، روز تاریخی را برای این سازمان رقم زد.

وی افزود: به طور حتم مردم سوریه از اینکه قدرتهایی هستند که با زورگویی و دخالت نظامی دیگران در امور کشورها مقابله می کنند خرسند هستند و روسیه و چین با این اقدام خود در کنار مردم سوریه قرار گرفتند و زمینه را برای اصلاحات در سوریه فراهم آوردند.

مشاور رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: امیدوارم که آینده از آن روسیه، چین و کشورهای شرقی باشد، زیرا زورگویی های استعمارگری های کشورهای غربی کافی است.

وی تصریح کرد: هر چه ما از غرب ظلم دیده ایم کافی است زیرا کشورهای غربی بر شورای امنیت و دیگر مجامع بین المللی چمبره انداخته اند و در حق ما ظلم می کنند.

شایان ذکر است که قطعنامه ضد سوریه با مخالفت روسیه و چین ره به جایی نبرد و کشورهای غربی در اقدام علیه دمشق ناکام ماندند.

کد مطلب 1425741

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