ایلام 420 هزار هکتار بیابان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح پنجشنبه در محل اداره منابع طبیعی ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای بیابان زدایی اداره منابع طبیعی ایلام اقدام به اجرای طرحهای مختلف برای مبارزه با این معضل اساسی کرده است.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اقدامات کاشت نهال در کلیه مناطق بیابانی بوده که به همین منظور نهال رایگان بین مردم استان توزیع شده است.

بازدار گفت: چهار نهالستان سردسیری و گرمسیری در استان ایلام وجود دارد که سالانه سه میلیون اصله نهال در این نهالستانها تولید می شود.

این مسئول گفت: در طول سالهای گذشته بیش از چهار هزار هکتار از عرصه های بیابانی ایلام جنگل کاری شده است.

بازدار معضل بیابان را خطری جدی برای طبیعت بکر ایلام دانست و عنوان کرد: هم اکنون مناطق گرمسیری استان شامل شهرستان مهران و دهلران بیشترین بیابان استان را دارا هستند.