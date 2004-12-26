آخرين تحولات انتخاباتي عراق(6)

خبر 30) مخالفت پاچه چي با ورود اياد علاوي در ليست حزب دمكرات هاي مستقل عراق



پاچه چي رهبر حزب سني مذهب دمكرات هاي مستقل مخالفت خود را با پيوستن اياد علاوي به ليست حزب خود اعلام كرد، به گفته وي،‌علاوي خواستار پيوستن به ليست حزب دمكرات هاي مستقل بوده است كه از سوي اين حزب رد شده است.

وي با كم اهميت شمردن ائتلاف الياور و علاوي گفته است كه اين ائتلاف تهديدي براي وي به شمار نمي آيد .

پاچه چي درحالي به احتمال انصراف خود از شركت در انتخابات اشاره مي كند كه ليست نامزدهاي حزب خود را تقديم هيات عالي اجرايي انتخابات عراق كرده است .

وي درباره اين سوال كه علت اينكه شما مدام بر ضرورت تعويق انتخابات تاكيد مي كرديد اما ناگهان با ارائه ليست انتخاباتي موضع خود را تغيير داديد، چيست؟ گفت : موضع من تغيير نكرده است ما همچنان خواهان تعويق انتخابات هستيم زيرا آن را براي فراهم شدن فرصت كافي براي انجام گفتگوي جدي و سازنده با گروه هاي مخالف مشاركت در انتخابات ضروري مي دانيم.

به گفته پاچه چي شعارهاي انتخاباتي حزب وي شامل تلاش براي ايجاد جامعه اي كه به حقوق بشر احترام بگذارد، مساوات را ميان همه شهروندان صرف نظر از گرايش هاي طائفه اي و مذهبي برقرار كند ، لزوم حمايت از قانون اساسي و شهروندان از هرگونه خشونت يا تدابير غير قانوني خواهد بود.



خبر 31) اطلاع رساني دقيق در آستانه برگزاري انتخابات عراق يك ضرورت است



شبكه خبري دويچه وله آلمان در گزارشي نوشته است كه عراق در آستانه برگزاري انتخابات نياز به اطلاع رساني دقيق در خصوص وضعيت كانديداها و نحوه برگزاري انتخابات است كه در اين ميان خبرنگاران نقش مهمي ايفا مي كنند .



دويچه وله نوشته است : به هر روي عراق در آستانه تحولي بزرگ قرار دارد و انتخابات آتي اين كشور مي تواند فصل نويني را آغاز نمايد . آنچه ضرورت دارد اطلاع رساني دقيق و به هنگام از كانديداهاي مطرح و همچنين نحوه و روند برگزاري انتخابات است كه در اين ميان خبرنگاران بيشترين مسئوليت را بر عهده دارند .

خبر 32) مشاركت سازمان ملل در اخذ راي از مهاجران عراقي

سازمان ملل اعلام كرد كه با تلاش هاي صورت گرفته، عراقي هاي مهاجر در اقصي نقاط جهان نيز مي توانند در انتخابات 30 ژانويه شركت كنند.

سازمان ملل طرحي را اجرا مي كند تا ميليون ها عراقي كه در اقصي نقاط جهان زندگي مي كنند، در انتخابات حساس كشورشان كه ماه آينده برگزار مي شود، شركت كنند.

حدود 250 هزار تن عراقي در انگليس زندگي مي كنند و تعداد كل عراقي ها در سطح جهان به 4 ميليون مي رسد.

سازمان ملل در تلاش براي متمركز كردن عراقي هاي خارج از كشورشان حدود 50 ميليون دلار سرمايه گذاري كرده است تا در 15 كشور براي ثبت نام عراقي ها يالاي 18 سال اقدام نمايند.

در انگليس سه مركز ثبت نام در ماه آينده آغاز به كار خواهند كرد تا شرايط شركت در انتخابات 30 ژانويه را براي عراقي ها آماده كنند.



خبر 33) ادعاي رئيس جنبش مشروطه سلطنتي عراق : نزديك به هفتاد درصد مردم عراق خواهان نظام پادشاهي هستند .



رئيس حزب مشروطه سلطنتي عراق ادعا كرد كه 69 درصد مردم عراق خواهان روي كار آمدن يك نظام پادشاهي در كشور خود هستند.

شريف علي برنامه انتخاباتي حزب خود را تلاش براي بازگرداندن نظام پادشاهي به عراق خواند وگفت : دو ماموريت اين جنبش متقاعد كردن مردم عراق به امكان بازگشت نظام پادشاهي و دستيابي به تعداد بيشتري از كرسي هاي پارلمان ملي كه ماموريت تدوين قانون اساسي دايمي كشور را خواهد داشت، مي باشد.

جنبش سلطنت طلب ها با هيچ حزب يا گروهي براي انتخابات 30 ژانويه (11 بهمن ) ائتلاف نكرده است شريف علي در اين باره مي گويد: ليست انتخاباتي ما مختص خودمان است كه شخصيت هاي برجسته اي از جامعه عراق و سازمان هاي جامعه مدني و ديگر شخصيت هاي سياسي و اجتماعي از تمام استان هاي عراق در آن حضور دارند.

خبر 34) اردن ستاد عملياتي براي تاثير گذاري بر انتخابات عراق و تجزيه اين كشور تشكيل داد



يك كارشناس مسائل بين الملل با افشاي اين خبر تصريح كرد كه هدف ازتشكيل اين ستاد برنامه ريزي براي تجزيه عراق واسكان اوارگان فلسطيني در غرب اين كشور ونيزكار شكني در بر گذاري انتخاباتي سالم وازاد در عراق مي باشد.

به گفته وي، اين ستاد زير نظر سازمان امنيت اردن وبا شركت بر جسته ترين كارشناسان جنگهاي رواني آمريكا ، اسرائيل وبرخي كشورهاي عربي اداره مي شود.

اين كارشناس كه اظهارات خود را مستند و موثق اعلام كرده است ، افزود: بنا بر گزارش هاي دريافتي آمريكا ، اسرائيل و برخي كشورهاي عربي در در چارچوب حل موضوع آوارگان فلسطيني موافقت خود را با اسكان آوارگان فلسطيني در مناطق الرمادي، تكريت وفلوجه در غرب عراق اعلام كرده اند.

تشديد عمليات انتحاري ، ترور شخصيت هاي برجسته شيعي ، خريد ارا براي جلوگيري از پيروزي اكثريت شيعه برهم زدن نتايج انتخابات در صورت پيروزي اكثريت شيعه وسر انجام سازماندهي اعضاء سابق ارتش بعث صدام براي انجام كودتا در اين كشور وبه دست گرفتن قدرت از ديگر اهداف اين ستاد مي باشد .

خبر 35) توطئه شوم آمريكا براي ايجاد جنگ مذهبي در عراق و تجزيه اين كشور فاش شد



پس از افشاي دخالت اردن در حوادث تروريستي داخل عراق نشريه المنار از اجراي مرحله دوم طرح خطرناك آمريكا براي ايجاد جنگ طائفه اي در عراق پرده برداشت .

بر اساس گزارش اين نشريه، نظاميان آمريكايي اجراي مرحله دوم خطرناك ترين و دشوارترين طرح كشاندن عراقي ها به سوي جنگ داخلي را براي برباد دادن آرمان هاي ملت عراق و جلوگيري از تشكيل دولت منتخب برخاسته آغاز كرده اند.

اين طرح با افزايش عمليات انفجاري عليه مراكز تجمع مردم و اماكن ديني وتاسيسات عمومي بوسيله انفجار خودروهاي بمب گذاري شده اجرا مي شود كه هسته هاي مخفيانه تروريستي ويژه كه به نفع نظاميان آمريكايي و با نظارت دستگاه هاي امنيتي آن فعاليت مي كنند آنها را انجام مي دهند كه انفجارهاي تروريستي در كربلا و نجف كار اين عوامل بوده است.

خبر 36) اقدامات سازمان بين المللي مهاجرت براي مشاركت مهاجران عراقي در انتخابات



جرمي كوبلاند مدير روابط عمومي سازمان بين المللي مهاجرت گفته است كه اين سازمان تمام امكانات خود را براي مشاركت عراقي هاي مقيم خارج در انتخابات بكار خواهد گرفت .

به گفته وي تسهيلاتي براي راي دادن عراقي ها در آمريكا فراهم شده است و پنج شهر شيكاگو، ديترويت، لس آنجلس، نشويل و واشنگتن براي اين منظور انتخاب شده اند.

وي گفته است كه مراكز متعددي در هرشهر براي راي دادن عراقي هاي مقيم آن شهر داير خواهد شد، به گفته وي اكثر عراقي ها در ديترويت ساكن هستند.

وي شمار مهاجران عراقي واجد شرايط راي در پنج شهر مذكور را 460 هزار تن اعلام كرد .

سازمان بين المللي مهاجرت 14 كشور استراليا، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، ايران، اردن، هلند، سوئد، سوريه ، تركيه ، امارات و انگليس و آمريكا را براي راي دادن عراقي هاي مهاجر تعيين كرده است كه انتخابات در اين كشورها در صورت توافق با دولت هاي ميزبان برگزار خواهد شد.

اين سازمان تلاش هاي خود را براي مشاركت كارشناسان بين المللي درانتخابات عراق آغاز كرده است .

خبر 37) اردن مركز شمارش آراي مهاجران عراقي نخواهد بود



سازمان بين المللي مهاجرت انتخاب شدن اردن به عنوان كشوري كه آراي عراقي هاي مقيم كشورهاي خارجي در آن شمارش خواهد شد را تكذيب كرد.

مدير روابط عمومي اين سازمان گفته است كه انتخاب مركز شمارش آراي مهاجران عراقي مقيم خارج در صلاحيت اين سازمان نيست بلكه از اختيارات هيات عالي اجرايي انتخابات عراق مي باشد.



شايان ذكر است زيباري وزير امور خارجه دولت موقت عراق اخيرا از احتمال انتخاب امارات عربي متحده به عنوان مركز شمارش آراي عراقي هاي مهاجر خبر داده بود.