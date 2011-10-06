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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

صفری به مهر خبر داد:

افتتاح اولین نمایشگاه نیروی انتظامی شهرستان ملارد

افتتاح اولین نمایشگاه نیروی انتظامی شهرستان ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی ملارد از افتتاح اولین نمایشگاه نیروی انتظامی این شهرستان در محل برگزاری نمایشگاه های ملارد خبر داد.

سرهنگ حسن صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امنیت امروز در کشور مرهون تلاش و زحمات مردم و دستگاه های اجرایی مسئول است و نیروی انتظامی یکی از عوامل مهم برقرار کننده آن محسوب می شود.

وی اظهار داشت: فلسفه وجودی هفته نیروی انتظامی، گسترش روابط بین مردم و ماموران نیروی انتظامی بوده و مردم می توانند با در میان گذاشتن مطالبات خود با این نیرو سهم بزرگی در تامین امنیت و آرامش جامعه داشته باشند.

به گفته وی، اگر امروز مردم ما آرامش را در جامعه احساس می کنند به خاطر تیزبینی و مدیریت و تلاش شبانه روزی ماموران نیروی انتظامی است.

صفری گفت: آگاه سازی و هوشیاری مردم از وجود خطرات احتمالی نیز شاخص دیگری است که در کاهش میزان جرایم درجامعه موثر است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد گفت: لازم است مردم با حمایت از نیروی انتظامی و پلیس و کمک به اجرای برنامه های انتظامی و امنیتی در جهت افزایش امنیت درجامعه گام بردارند.

صفری افزود: امنیت موهبتی است که در سایه آن زمینه دستیابی حقوق مردم و تحقق خواسته هایشان فراهم می شود.
 

کد مطلب 1425752

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